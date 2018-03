Actos y polémicas por los 10 años del conflicto agropecuario

El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, compartió ayer un almuerzo con los ex titulares de las entidades agropecuarias de 2008, para celebrar la conformación de la comisión que hace 10 años fue protagonista de la "defensa de los derechos del sector durante el conflicto por la resolución 125", dijo.

El funcionario recibió a Luciano Miguens, por la Sociedad Rural; Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli, por Federación Agraria; Mario Llambías, por Confederaciones Rurales; y Carlos Garetto, por Coninagro. Lo hizo en el mismo momento en que los actuales integrantes de las entidades expresan diferencias a la hora de pronunciarse públicamente recordando esa protesta.

El domingo la Sociedad Rural de San Pedro convocó a una concentración a los productores para recordar el paro del campo. También se preveía que podría participar Etchevehere y la diputada Elisa Carrió.

Diferencias

De todos modos, no todos quienes fueron protagonistas de la medida que paralizó al país coinciden en el modo de recordar la fecha. Por caso, los productores del distrito 6 de Federación Agraria Argentina (FAA), que esta semana reclamaron en Casilda que la entidad convoque a una movilización, consideran que pese al cambio de gobierno el problema de los pequeños productores quedó pendiente. "A 10 años de la 125, no tenemos nada para festejar", dijeron los líderes chacareros.

Un grupo de entidades ruralistas convocó el domingo a un acto en San Pedro para recordar el aniversario. Pero al menos el presidente de FAA no será de la partida. En tanto, la agrupación de la FAA Grito de Alcorta expresó su "oposición" al acto porque, para la entidad, no debe ni puede ser una fecha festiva; no hay nada que conmemorar o festejar, es tiempo de reflexionar sobre lo que paso y lo que hicimos. Dicho conflicto representó el abandono de principios fundacionales de nuestra entidad y por ende del espacio gremial histórico", arengó.