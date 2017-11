Actividad industrial: se destiñe un "brote verde"

La actividad industrial subió 2,3 por ciento en septiembre con respecto a igual mes de 2016 pero desaceleró su crecimiento, mientras que la construcción se expandió 13,4 por ciento en el mismo período, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo al Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial en el acumulado de los primeros nueve meses del año subió 1,5 por ciento respecto a 2016, en tanto que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) consolida en el mismo período un incremento del 10 por ciento.

La producción manufacturera registró en mayo un alza del 2,7 por ciento; en junio, 6,6 por ciento; en julio, 5,9 por ciento; en agosto, 5,1 por ciento y en septiembre 2,3 por ciento. Según la comparación interanual del EMI, hubo subas en las industrias metálicas básicas (23,3 por ciento), la edición e impresión (16,2 por ciento), la industria automotriz (10,1 por ciento) y los productos minerales no metálicos (7,5 por ciento). También hubo subas en el bloque de papel y cartón (5,8 por ciento), la refinación del petróleo (5,4 por ciento), la metalmecánica excluida la industria automotriz (5,4 por ciento) y los productos de caucho y plástico (3,0 por ciento). Pero para la misma comparación hubo disminuciones en la industria del tabaco (-10,8 por ciento), la industria química (-7,2 por ciento), la alimenticia (-4,7 por ciento) y la textil (-0,3 por ciento).

En la encuesta cualitativa industrial se destaca que respecto a la demanda interna el 46,7 por ciento de las empresas anticipa un ritmo estable para el cuarto trimestre de 2017 respecto a igual período de 2016; 45,1 por ciento prevé un aumento y 8,2 por ciento una baja. Entre las exportadoras, el 53 por ciento no anticipa cambios en sus exportaciones totales para el cuarto trimestre; el 33,1 por ciento espera una suba y el 13,9 por ciento vislumbra una disminución.

En relación a las exportaciones exclusivamente a países del Mercosur, 65,4 por ciento no advierte cambios en sus ventas para el cuarto trimestre de 2017 respecto a igual período de 2016; 22,1 por ciento anticipa una suba y 12,5 por ciento una baja. Con respecto a las importaciones de insumos de países del Mercosur, 65,1 por ciento no advierte cambios para el cuarto trimestre, el 26,2 por ciento prevé una suba y el 8,7 por ciento una disminución. Finalmente, el 72,7 por ciento de las empresas no espera cambios en la dotación de personal durante el cuarto trimestre, el 18,4 por ciento prevé un aumento y el 8,9 por ciento anticipa una disminución.

Como complemento de la Isac, los resultados de la encuesta cualitativa de la construcción a grandes empresas muestran expectativas favorables: un 67,7 por ciento de las que realizan obras privadas prevé que la actividad del sector aumentará durante los próximos tres meses, por el crecimiento de la actividad económica (27,6 por ciento), los nuevos planes de obras públicas (22,3 por ciento), la disponibilidad de créditos para comprar inmuebles (18,6 por ciento), el reinicio de obras públicas (13,3 por ciento) y a de créditos para la construcción (10,6 por ciento), entre otras razones. En tanto, un 32,3 por ciento estimó que no cambiará.