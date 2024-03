Acindar: trabajadores cortaron la autopista a Buenos Aires por la paralización de la planta

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRedSegVial%2Fstatus%2F1765710351931261330&partner=&hide_thread=false KM. 246 #VillaConstitución: corte total de tránsito en ambos sentidos. Evitar la zona. https://t.co/ZWpmrcyKMx — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) March 7, 2024

Este parate incluirá también la fábrica Heredia ubicada en Rosario, ubicada en bulevar Segui al 7500 y que cuenta con que cuenta con unos 100 trabajadores.

Consultado sobre la situación de los trabajadores, González explicó que "Acindar ha intentado suspender a los contratistas con el 60% y al personal propio. Rechazamos todo eso en las reuniones, no aceptamos suspensiones" y recordó que incluso "se han producido despidos de gente contratada que está hace dos o tres años. Si bien no eran personal efectivo son familias que no van a poder reinsertarse en la economía porque el empleo está cayendo drásticamente en todas partes"

Si bien el gremialista reconoció que había caído la producción enfatizó que "el escenario se va complejizar en el corto plazo" y destacó que el mensaje que estaban dando a la sociedad "no es en vano".

"Lo que pretendemos es que se entienda que vamos camino a perder la industria nacional y que vamos a perder la siderurgia, que es la madre de la metalurgia. Y después vamos a ser una colonia", sentenció el líder de la UOM villense.

La compañía que forma parte del grupo Grupo ArcelorMittal además de la plantas radicadas en la provincia tiene otras dos en San Nicolás (Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis), todas las cuales paralizarán sus actividades entre el 18 de marzo y el 15 de abril, según detalló el directivo.