Acindar asegura que una medida de fuerza en la planta de Villa Constitución afecta la producción y llamó al diálogo

Recordó que la empresa forma parte del grupo internacional Arcelor Mittal, con plantas en todo el mundo que en alguna medida compiten por la producción. Y señaló que en diez días se dejaron de producir por este conflicto 11 mil toneladas de acero, que “seguramente se terminarán importando”.

Explicó que la tensión laboral escaló la semana pasada, luego de la primera reunión para discutir la paritaria de la rama siderúrgica del convenio metalúrgico en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Además del pedido de aumento salarial se formuló allí un reclamo para que la empresa absorba los descuentos que se realizan sobre el salario de los trabajadores por el impuesto a las ganancias. Una poda que es mayor cuando los obreros realizan horas extras.

“El planteo que realizó la UOM de Villa Constitución está fuera del alcance de la empresa, porque el tema impositivo es del Estado y no tenemos forma de intervenir sobre eso,”, dijo Velasco, quien aseguró que la empresa “sí está abierta al diálogo para discutir mejoras salariales, premios o adicionales”. Lo que ocurrió, señaló el ejecutivo, es que “antes de que se transitaran las instancias de negociación el reclamo derivó rápidamente, apenas horas después de la primera reunión, en una medida de fuerza”.

Dijo que, si bien el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, se mantiene en la planta de Villa Constitución “una medida de fuerza, un quite de colaboración elevado a su máxima potencia”

Desde el ámbito sindical se explicó que lo que ocurre es que, por los descuentos de ganancias, muchos trabajadores ven que no les conviene hacer horas extras y que la empresa no puede obligarlos. Y se denunció el envío de cartas intimidatorias a los obreros por parte de la patronal. Pero para el ejecutivo de Acindar, “el ausentismo que se está registrando no es el normal sino que expresa una decisión concertada, un quite de colaboración que contraría la conciliación obligatoria”.

Pidió, en ese punto “volver a sentarse a dialogar en el marco de la paritaria pero con la producción en marcha, como se han resuelto muchas veces las situaciones de tensión laboral en la empresa”. Describió que la planta tiene dos lineas de producción, una que trabaja en cuatro turnos y otra con tres. En el marco de un proceso de inversión de la compañía para aumentar la producción, el objetivo es llevar todo el trabajo a cuatro turnos. “Las horas extras son necesarias en esta transición mientras se capacita a los nuevos operarios que se incorporarán”, señaló y alertó que “las trabas para aumentar la turnicidad pueden provocar que la empresa pierda oportunidades de producción que beneficiarían a todos”.