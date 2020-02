Acciones y bonos subieron ante la expectativa de éxito en canjes de deuda

El índice bursátil líder S&P Merval avanzó un 3,7 por ciento a 41.577 unidades, mientras que los bonos ascendieron ayer hasta un 4 por ciento, ante la expectativa de los inversores en cuanto a la propuesta de la provincia de Buenos Aires para postergar el pago de títulos a bonistas y por la extensión del plazo para un canje de deuda dual por parte del gobierno nacional (ver página 10).

La suba del índice S&P Merval estuvo impulsada por los papeles de empresas energéticas y financieras, mientras que el riesgo país cayó 3,60 por ciento hasta los 2.015 puntos básicos como respuesta a la buena performance que tuvieron los bonos en dólares. Así, Pampa Energía ganó 7,33 por ciento; Banco Macro subió 6,30 por ciento; Grupo Supervielle, 5,53 por ciento; Edenor, 4,55 por ciento; y Banco Francés, 4,46 por ciento. En sentido contrario, las dos únicas pérdidas fueron para Cresud que cayó 1,03 por ciento; y para Ternium que cedió 0,63 por ciento.

En tanto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de alzas lideradas por Pampa Energía, con el 8,6 por ciento; Banco Supervielle con el 8,3 por ciento; Banco Macro, 8,2 por ciento; Grupo Financiero Galicia, 5,9 por ciento; y Central Puerto, con el 5,1 por ciento. Por el lado de las pérdidas se ubicaron Irsa Propiedades Comerciales, con el 4,7 por ciento; y Tenaris, con 1,5 por ciento.

En el segmento de renta fija, la atención del mercado estuvo puesta en el bono AF20 y por el lado de los bonos subsoberanos, los bonos en dólares tuvieron una buena jornada "operando tomadores desde el inicio de la rueda e impulsados principalmente por los avances que se conocieron respecto de la negociación de la provincia de Buenos Aires. Así marcaron subas en torno al 1 por ciento en promedio para toda la curva", detallaron desde Grupo SBS.

Los bonos en pesos, por su parte, operaron mayormente ofrecidos y a la expectativa del resultado del canje del bono dual y finalizaron con bajas de entre 1,5 por ciento y 4,5 por ciento.

El dólar, en tanto, cerró ayer a $63,05 promedio para la venta al público, con una suba de dos centavos respecto del viernes, en una rueda con bajo volumen de negocios. En el segmento mayorista, la divisa avanzó 12 centavos y finalizó a $60,47. En las casas de cambio rosarinas, la moneda estadounidense se mantuvo a $ 62.50 para la venta.

En el mercado bursátil el dólar contado con liquidación, se vendió a $84,09 (-1,5 por ciento) y el dólar MEP cotizó a $82,57 (-1,5 por ciento).

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, destacó que con el cierre de ayer la divisa alcanzó nuevos máximos históricos, superando el registro del 14 de agosto de 2019. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 216 millones y en el sector de futuros MAE se operaron u$s 44 millones. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 92 millones. Los plazos más cortos concentraron 65 por ciento del volumen.

Efecto coronavirus

Tras diez días cerradas, las bolsas chinas se hundieron ayer cerca de un 8 por ciento, su caída más importante en cinco años, por el temor al impacto económico de la epidemia de neumonía viral y a pesar de las medidas del banco central de inyectar yuanes en el sistema financiero y de bajar tasas.

A ese derrumbe se opuso la resistencia de las plazas europeas donde se destacó Milán ( 0,96), Franckfort ( 0,49) y París ( 0,45).

En Wall Street, el índice industrial Dow Jones ganó 0,51 por ciento para quedar en 28.399,81 puntos, el Nasdaq, de valores tecnológicos, avanzó 1,34 por ciento hasta los 9.273,40 y el S&P 500, aumentó 0,73 por ciento a 3.248,92 unidades.