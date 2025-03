Acciones y bonos se recuperan pero entonan los dólares paralelos

La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $4,4 billones en diferentes instrumentos financieros, con lo cual pudo refinanciar casi la totalidad de los compromisos. En ese sentido, el mercado renovó su apreciación de que, por lo menos hasta después de las elecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, no va a modificar en el tipo de cambio, ya que no demandó letras atadas al dólar oficial.

La jornada en los mercados

Según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se pudo hacer un rollover del 97 % con un total de ofertas recibidas por $5,520 billones. Es decir que rechazó propuestas por algo mas de $1 billón. “Como esperábamos, tanto la demanda como las ofertas aceptadas se concentraron en las Lecaps cortas, ya que el mercado estaba corto de liquidez y al Tesoro le saldría caro convalidar las tasas de mercado”, señalaron desde Puente. “El resultado fue razonable, porque si bien el Tesoro pudo rollovear casi la totalidad de lo que vencía, lo hizo a un plazo corto”, añade el comentario.

Por otra parte, el total de ingresos contabilizados por la Administración Pública Nacional (APN) habría registrado en febrero un incremento del 1,4 % en términos reales respecto del año pasado, según un análisis de su ejecución realizado por Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (Asap).

En 2024 los recursos tributarios y de otro concepto fueron a la baja, pero el ajuste del gasto fue mucho mayor y por ello el Gobierno logró conseguir superávit financiero y primario. Este año la motosierra es más liviana. Los gastos totales crecen a un ritmo del 20 %.

Algunos analistas consideran que en 2025 el gobierno nacional va a tener problemas para mantener el superávit financiero, pese a que incluya más bonos capitalizables a su menú de títulos destinados mes a mes a retirar pesos del mercado.

Como se sabe, las letras y bonos capitalizables no devengan intereses durante su período de vigencia y por ello no forman parte del gasto financiero. De allí que al final del recorrido mejora el resultado fiscal total. El informe de Asap señala que en febrero “los Ingresos Impositivos presentaron una variación interanual negativa de 6,2 % real”. Es de aclarar que en la planilla que informa Afip mensualmente se incluye recaudación de impuestos propiamente dichos y además los “aportes de las contribuciones a la seguridad social”, que no son considerados técnicamente como impuestos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Expoagro que, a pesar de los problemas mundiales, Argentina “está bien” gracias al orden macroeconómico. “Antes, si el mundo se resfriaba, a la Argentina le agarraba una fuerte gripe”.