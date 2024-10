A fuerza de expectativas, Caputo anima la fiesta de los bonos argentinos

Caputo pidió en Idea que bajen los precios y que no se apuren con el cepo

Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, detalló que la posibilidad de que el ministro de Economía cierre una operación financiera de tipo Repo por u$s 6 mil millones, más el anuncio de u$s 2 mil millones entusiasman al mercado, tanto como los rumores siempre presentes de una asistencia crediticia del FMI.

Cabe aclarar que los dólares no llegarán de manera instantánea a la Argentina. “Si bien no está clara la temporalidad de la llegada de esos desembolsos, que pueden tardar hasta seis o siete años en concretarse por completo, la noticia es buena”, resume Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y actual director de la consultora Vectorial.