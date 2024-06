Dybala, sin Copa América

La selección argentina de fútbol sorprendió al anunciar la lista que Scaloni ha confeccionado de convocados para la Copa América 2024, en la que no se incluye a Paulo Dybala, una de las figuras más destacadas del fútbol argentino en los últimos años. La decisión del entrenador Lionel Scaloni de no convocar al delantero de la AS Roma ha generado diversas reacciones y análisis en el mundo del deporte.