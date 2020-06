Propietarios y empleados de las canchas de fútbol cinco y hockey de Rosario realizaron este mediodía una ruidosa concentraron en Córdoba y Corrientes para luego marchar hasta la sede la Municipalidad para reclamar ayuda del Estado ya que hace más de dos meses que no pueden trabajar como consecuencia de la cuarentena. Los manifestantes lucían ropa deportiva y llevaban pelotas de fútbol desinfladas como modo de describir la inactividad en esos establecimiento.

“Estamos en estado de desesperación y estamos cansados porque no nos dan respuestas”, dijo a La Capital Romina Chan, representante del complejo “El Caño” de Jujuy 1351, una de las voceras del acto de protesta.

Romina, junto a otros colegas de los complejos deportivos, aseguró que ese tipo de actividades deportivas no fueron contemplados en ninguno de los decretos nacionales ni provinciales que flexibilizaron que la cuarentena.

futbol01.jpg Foto: La Capital / Francisco Guillén

“La situación que tenemos es tremenda porque hace 60 días que no podemos trabajar. No nos han dado respuesta y las cosas que nos prometieron no las han cumplido. En el gran Rosario funcionan entre 80 y 100 complejos de los que dependen alrededor de 500 familias”, expresó Chan.

La joven manifestó que los titulares de las canchas se sienten muy decepcionados porque las autoridades habían dicho que estaba la posibilidad de abrir siguiendo todas las normas sanitarias de rigor. “Presentamos protocolos para poder trabajar, pero ninguno fue aprobado”, agregó.

Chan explicó que las actividades en los complejos cesaron el 16 de marzo. “Desde ese día estamos sin ingresos económicos y debemos afrontar un montón de gastos, entre ellos los alquileres. Tenemos gastos que superan largamente los 2.500 pesos por mes. Siempre nos dicen que estamos por abrir, pero siempre quedamos afuera de los decretos.