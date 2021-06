Diego Simeone dijo que no vio nada del Newell's de Germán Burgos

Durante esos pasajes de la entrevista fue que se le planteó que la situación a la inversa no había dado resultado, por el caso del Mono Burgos, que de España regresó a la Argentina para conducir a Newell’s. Pero Simeone prefirió no opinar sobre su exayudante porque, según manifestó, no observó ningún partido de Newell’s, a diferencia de Burgos que sí siguió habitualmente la campaña de Atlético Madrid.