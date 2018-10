Del Potro expilcó por qué perdió la final del abierto de Beijing

El tandilense Juan Martín del Potro, que por una gripe no pudo jugar hoy en condiciones la final del ATP 500 de Beijing, reconoció que perdió con un adversario, el georgiano Nikoloz Basilashvili, demasiado bueno para el nivel que él pudo ofrecer.

"Me encontré con un rival demasiado bueno para el nivel que tuve hoy", dijo luego de perder por un doble 6/4 al cabo de hora y media de partido con el georgiano.

Del Potro, primer cabeza de serie, apuntó que en caso de que su rival de semifinales, el italiano Fabio Fognini, no se hubiera retirado el sábado por lesión, quizá él mismo habría abandonado el torneo porque no se encontraba en buenas condiciones físicas.

"Ayer (sábado) no me encontraba bien y Fognini se me adelantó (retirándose) y la verdad es que estuve en la cama hasta el último minuto", comentó.

"Se puede notar en mi voz también un poco, pero la final era para aprovechar y para jugar", agregó.

Delpo, cuyo malestar se apreciaba desde las tribunas, insistió en que su nivel de hoy distó mucho del que ha ofrecido en rondas previas.

"Es como que el partido pasa a un segundo plano cuando uno no está en sus mejores condiciones", aseguró.

Sin embargo, "como era una final y había mucha expectativa por el partido y todas esas cosas, traté de que me ayudara a levantarme un poco y darme esa chance (oportunidad) de jugar al menos, pero creo que fue más esas ganas que tenía de jugar que lo que podía ser", comentó.

A pesar de la gripe, Del Potro viajará mañana desde Beijing a Shanghai para disputar el Masters 1000, y no ha contemplado la posibilidad de no jugarlo y descansar pensando en las Nitto ATP Finals de Londres, para las que se ha clasificado en este torneo.

"Me gustaría ir a Argentina y volver, pero está un poco lejos mi país", bromeó un Del Potro al que no se le borró la sonrisa ni en el buen humor a pesar de la derrota y la gripe.

Señaló que el de Shanghai "es un torneo importante, un torneo grande" en el que espera recuperarse en los próximos días. Reconoció, no obstante, que al estar ya clasificado para Londres -donde competirá con los otros siete mejores tenistas del mundo-, quizá sí piense renunciar a algún torneo.

"Después que termine Shanghai, sí tal vez replantee un poco el calendario pensando en que ya estoy clasificado en Londres también", apuntó el tandilense.