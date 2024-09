Europa y el drama de los refugiados, en un texto intenso y provocativo

"Son palabras, imágenes. Un flujo de imágenes. Esta palabra, ante todo. Flujo. Flujos humanos, flujos financieros, flujos migratorios. Flujo, como el fluir de un río, fluvial, to flow, tener un buen flow. Flujo, esta palabra. Flux es la palabra en francés, con una x. Una x, como en la generación moderna. Una palabra de hipster, me dicen. Una palabra de la globalización. Globalización es cuando el mundo entero se ha convertido en una aldea. Globalización es cuando el mundo entero se puede conectar a través de Facebook, deslizar, dar like, compartir. El mundo entero se ha convertido en una aldea Facebook. Amigos me muestran fotos de su bebé, amigos me invitan a exposiciones, amigos anuncian sus publicaciones. Amigos lanzan convocatorias a proyectos, convocatorias a residencias. Amigos lanzan solicitudes de ayuda. Amigos solicitan ayuda porque ya no tienen donde vivir. Amigos solicitan ayuda porque están en un campo de refugiados y necesitan tiendas, sábanas, alimentos, ropa. Amigos solicitan ayuda porque están en un campo de refugiados en la frontera libanesa donde se ha propagado una epidemia de tifus. Una epidemia de tifus en un campo de refugiados. Como en nuestro país, como en la Edad Media. Como en nuestras comarcas antes de que nos convirtiéramos en Europa y Europa se convirtiera en una fortaleza. Solicitan medicamentos. Están a ocho mil kilómetros de mi casa y tengo la opción de dar like, deslizar o compartir. Las imágenes afluyen, un flujo de imágenes, los bebés, las obras de teatro, los artículos paródicos de Le Gorafi, las noches de marshmallows, la crisis de vivienda, los campos de refugiados, y yo tengo la opción de dar like, deslizar o compartir. También puedo bloquear las imágenes de algunos posteos. Si llegaran a afectarme demasiado. Si llegaran a afectarme de manera demasiado próxima, a provocarme un nudo en el estómago o en el pecho. Si la aldea global llegara a forzar las murallas de la fortaleza que son mi carne, mi cuerpo, mi confort.