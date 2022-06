El drama de los emigrados, en un audiovisual y una muestra fotográfica

El documental "Las Marcas del Éxodo - Un viaje a través de la mente de un migrante", se exhibirá el día 15 de Junio a las 19 horas con posterior charla debate a cargo del autor y la participación de la Psic. Adriana Alegre y Milagros Marcano Robles, coordinadora de la Asociación de Venezolanos en Rosario

El día 22 de Junio a las 19 horas tendrá lugar el Conversatorio "La experiencia de vivir como y con refugiados" con la presencia de Nicolás Heredia, el periodista Gabriel Pennise -corresponsal de guerra para Grupo Boing en el conflicto armado Rusia-Ucrania y el señor Mario Laús, Cónsul Honorario de Francia en Rosario y fotógrafo documental (Refugiados en París)

El proyecto fotográfico, “El reflejo Social” y el documental “Las marcas del éxodo”, se realizaron en octubre del 2017, y coincidió con el aniversario del desmantelamiento.

Dice Nicolás Heredia:

“El reflejo social” es un fiel retrato del mundo político y social que no quiere ver lo que está pasando este grupo de personas, que no paran de sufrir por la gran violencia que los expulsó de sus hogares poniendo, en algunos con suerte, su vida en casi peligro y sin contar los millares de muerto que dejan estás olas migratorias por mar y por tierra. Asimismo, es una ayuda a aquellos migrantes que no pueden dar su cara a su lucha por el miedo de no poder ser recibidos en aquel lugar soñado.

“Las marcas del éxodo”, es un documental audiovisual que habla sobre los problemas psicológicos y psiquiátricos que sufren todos los migrantes al dejar sus hogares. Este síndrome fue denominado “Sindrome de Ulises” (también conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple, se trata de un fuerte malestar emocional que viven las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones extremas), este síndrome fue diagnosticado por el psiquiatra español Joseba Achotegui allá por el 2002.

Nicolás Heredia es rosarino, escritor y egresado del ISET 18, cuenta con premios nacionales e internacionales. Actualmente, se dedica a la fotografía etnográfica y se encuentra trabajando para la ONU con pueblo originarios de Chile.

Horarios de visita para la muestra fotográfica:

Lunes a Viernes de 9 a 12 hs - 16 a 19 hs

Sábados: 9 a 12.30 horas

Entrada libre y gratuita

Link de interés

“El reflejo social”

https://www.revistafotoargenta.com/publicaciones/el-reflejo-social

“Las marcas del éxodo”