Vida y obra

Rike Scheffler tiene una obra multifacética, que va desde la poesía y los ensayos poéticos —los publica en revistas y antologías—, pasando por lecturas, conciertos y performances en solitario o en colaboración con otros músicos, hasta la creación de instalaciones o esculturas sonoras. En vivo utiliza su voz, una loopera, pedales de efecto y sintetizadores. Con poco más de treinta años, recibió numerosas becas y distinciones y se viene presentando en festivales y museos de todo el mundo.

De pómulos pronunciados, Rike sonríe con simpatía y palidece cuando se entera de que en la Argentina el aborto es ilegal. Le interesa conocer sobre lenguaje inclusivo y acerca de las huellas que ha dejado en el país el terrorismo de Estado. En su formación figuran estudios de psicología y escritura creativa en Berlín y Leipzig. Su libro der rest ist resonanz (el resto es resonancia, editado por kookbooks en 2014) ganó el premio Orphil Debut "por su escritura política y de vanguardia" y la Feria del Libro de Frankfurt la tuvo entre sus principales invitados.

Entre sus trabajos recientes se cuentan la instalación sonora Becoming Water en el Palais de Tokio de París (2019), la performance & concierto solid gold, con poetas y músicos del Tobiya Poetic Jazz Group, en Adís Abeba (2018), la performance the rest is resonance en el European Poetry Festival de Londres y en The Arts House en Singapur, la performance A Matter of Turning y la intervención A Choir of Truths, con Mihret Kebede y Jacob Kirkegaard, en el museo Hamburger Bahnhof de Berlín (2017).

Es miembro de KOOK e.V., una red de literatura, música y arte que realiza ciclos, festivales y exposiciones en Berlín. También imparte talleres de poesía, voz, performance & looping analógico en vivo. Lo hizo en ocasión de su visita a la Argentina, en el marco de una gira organizada por el Goethe-Institut que incluyó también su participación en una sesión de la Ronda de Poetas de Montevideo, Uruguay. Sus workshops se desarrollaron en inglés y las performances en los festivales en castellano, con traducciones de Carla Imbrogno y Laura Wittner.