I.

—Tasía, hija, te espera un camino muy largo.

—¿Cuesta arriba?

Kaliopi estudia la taza minuciosamente.

—No, no veo ninguna cuesta. Sólo un camino largo y un poco difícil de transitar, aunque al final veo una luz. Como un sol al amanecer.

—Esto parece más apropiado para tu hijo que para ti —le dice Arguiró a Tasía con una sonrisa.

— Mi hijo —le cuenta Tasía a Adrianí— ha enviado el currículum a tres universidades distintas para dar clases de biología. —Se santigua antes de proseguir—: Ojalá tenga suerte. Encenderé un cirio a la Virgen de Tinos.

Esta conversación sobre el futuro de Tasía y de su hijo está teniendo lugar en una pensión de Pápingos.

Resulta que, un buen día, Adrianí se despertó con una repentina y profunda nostalgia de sus raíces en Epiro. Como somos oriundos del mismo lugar, me contagió el virus. Así nació el deseo de regresar a nuestra patria chica. Desde que nos marchamos de Epiro, solo hemos vuelto en dos ocasiones, ambas regadas de lágrimas. La primera, con motivo del fallecimiento de la madre de Adrianí; y la segunda, al morir mi padre. Katerina nos acompañó las dos veces, primero cuando era aún un bebé y luego cuando iba a preescolar.

Esa fue la razón de nuestro viaje a Pápingos. Ahora me encuentro sentado en el comedor de la pensión La Granada en compañía de cuatro señoras, una de las cuales es mi mujer.

Hemos acabado de desayunar, pero las damas han pedido más cafés griegos para que la señora Kaliopi les lea el futuro en los posos. Al otro lado de la ventana se extiende el imponente panorama del monte Astraka, donde de pequeños poníamos trampas para cazar pájaros, desde mirlos hasta

codornices, o lo que cayera.

Yo, sin embargo, observo sorprendido cómo Adrianí participa y deja que le lean el futuro. Supongo que se ha iniciado en la ciencia adivinatoria gracias a las otras tres señoras, ya que no pudo heredarla de su madre en una época en que las mujeres se entretenían leyendo los posos, a ver si descubrían un rayo de esperanza en el fondo de las tazas de café que iluminara sus vidas. Aun así, no me atrevería a jurarlo, porque me paso los días en Jefatura y, durante mi ausencia, ella podría ir a que le echaran las cartas, a las estudiosas de los posos del café, sin que yo me enterara de nada.

—¿No ves, por casualidad, un edificio grande? —pregunta Tasía a Kaliopi.

—¿Qué tipo de edificio?

— La universidad de mi hijo, mujer. —Tasía le explica lo

obvio.

Kaliopi estudia los posos de la taza meticulosamente.

—No veo ningún edificio, pero sí a mucha gente concentrada —concluye.

—Será el departamento, que se reúne para decidir si le aceptan o no —deduce Tasía, y vuelve a santiguarse—. Ay, Virgencita...

—Su turno, señora Adrianí —dice Kaliopi, y toma la taza de mi mujer, que estaba boca abajo.

Decido poner pies en polvorosa, porque no tengo ganas de conocer el futuro de Adrianí, que, con toda probabilidad, también me concernirá a mí.

—¿Usted no cree en los augurios del café, señor Jaritos? —pregunta Arguiró al ver que me levanto de la mesa.

—No quiero saber nada, por si me afecta —le contesto mientras Adrianí me mira desconcertada. No sabe si echarme la bronca por las chorradas que estoy diciendo, o si realmente cree que la lectura del poso podría afectarme de alguna manera.

Salgo del comedor antes de que mi mujer pueda llegar a alguna conclusión, y me detengo en la terraza, delante de la fachada de piedra de la pensión. Respiro profundamente mientras recorro con la mirada la extensión arbolada que llega hasta la cima del Astraka.

Estamos a mediados de septiembre, pero la temperatura todavía es suave, al menos hasta la caída del sol. Al anochecer empieza a refrescar bastante y a menudo tenemos que buscar refugio en un bar o en un restaurante. No me quejo, porque siempre hacemos vacaciones en septiembre. Nos resulta más fácil soportar la canícula en Atenas que formar parte del éxodo masivo de los atenienses, que empieza ya a mediados de julio. Aunque optáramos por ir a una isla remota, o incluso a la montaña, tendríamos que padecer el martirio de la salida y de la entrada en Atenas, cuando la red nacional de carreteras se convierte en una red de barricadas, y Adrianí no para de gritar «¡Cuidado!» cada vez que pongo en marcha el Seat.

Conocimos a la tríada que forman Arguiró, Kaliopi y Tasía en la pensión. Las dos primeras son solteronas jubiladas, y la tercera, Tasía, es viuda, también jubilada. Siempre van de vacaciones juntas. Conocieron a Adrianí enseguida, se presentaron el primer día durante el desayuno, y el segundo día las cuatro mujeres ya eran inseparables. Desde entonces hemos formado un quinteto y hacemos juntos todas las excursiones.

Ahora no tengo ganas de salir a caminar. Además, no descarto que Adrianí ya haya acordado una excursión con sus compinches, y que luego me eche la bronca por mi ausencia injustificable. Me siento en una de las sillas de lona, miro el monte Astraka y me acuerdo de mi padre, que, cuando

estaba de buen humor, me contaba las batallas que se habían librado en torno a esa montaña y al pico Gamila durante la Guerra Civil.

Una llamada en el teléfono móvil interrumpe mis pensamientos.

—¿Qué tal, papá? ¿Cómo va todo? —Es Katerina.

—Estupendamente, hija mía. Hace buen tiempo, luce el sol y tu madre ya ha hecho amistades.

—¿Ya tiene amigas? —se extraña Katerina.

—Tres señoras muy simpáticas que me han nombrado su chófer y guía turístico de la zona.

— Te han pillado —dice mi hija desternillándose de risa.

—¿Y qué tal en Atenas? —pregunto.

—Como siempre en septiembre, cuando todos vuelven al redil —responde ella, y nos despedimos mandando saludos a nuestros respectivos cónyuges.

Me estaba preguntando ya cuánto tiempo se requería para estudiar minuciosamente los posos de un café, cuando Adrianí aparece en la terraza.

—¿Qué augura el café? —quiero saber.

Mi mujer me mira con una sonrisa pícara.

—No pienso decírtelo.

—¿Por qué no? ¿Crees que si me lo dices te traerá mala suerte?

—Eso es lo que dicen los que creen en estas cosas. Y tú no crees en ellas.

De su expresión deduzco que le han dado una buena noticia, pero no insisto, porque sé que ha decidido cerrarse en banda y no va a contármela.

—Pero ¿qué es eso? —suena una voz detrás de nosotros.

Nos volvemos y ahí está la tríada. Se han quedado mirando fijamente un pájaro enorme que planea cerca de las laderas del Astraka. Al virar, vemos que tiene el lomo y el vientre de color blanco, mientras que las alas y las patas son rojas. Mantiene las alas inmóviles y desciende lentamente hacia

un barranco. Si de verdad es un pájaro, debe de haber venido de otro continente.

—¿Será un águila? —pregunta Kaliopi.

—Pero ¿qué dices? ¿Dónde se ha visto un águila con alas rojas? La canción habla de un águila sin alas, pero nadie ha oído hablar de un águila con alas rojas —le contesta Arguiró.

—No solo tiene las alas rojas, sino que lleva gafas —interviene Tasía.

—¿Cómo que lleva gafas? —se extraña Adrianí.

—¿No ves que lleva gafas negras, como las de los aviadores?

—¿Y si se trata de una persona? —se pregunta Kaliopi.

—Es una persona y es alemana —suena una voz detrás de nosotros. Nos volvemos y vemos a María, la dueña de la pensión, plantada delante de la puerta.

—Son unos alemanes que están zumbados —explica—. Suben hasta la cima del Astraka o del Gamila, se ponen alas y vuelan. Me dijeron que también vuelan desde las laderas del Smólikas, aunque eso yo no lo he visto.

—¡Por Dios bendito!... —comenta Arguiró, y se santigua.

—Mirad abajo, en el barranco —nos indica María. Miramos y vemos a unos tipos que están agitando los brazos.

—¿Y esos qué hacen? ¿Teatro? —pregunta Arguiró.

—No, son el personal de tierra. Les ayudan a ponerse y a quitarse las alas y el resto del equipo —explica María.

—Están locos —concluye Tasía.

—No sé si estarán locos, pero parece que se lo pasan bomba —interviene Arguiró.

—¿Nos acercamos para poder verlos mejor? —propone Adrianí.

—¿No nos tocaba visitar Zagori hoy? —pregunta Kaliopi.

—Podemos ir mañana, Kaliopi —contesta Arguiró—.

Zagori seguirá allí mañana, pero estos podrían irse volando. Se vuelven todas a la vez y se me quedan mirando a la cara. Está claro que no piensan ir andando hasta el barranco.

—En marcha —digo, por un lado porque no quiero decepcionarlas, y, por otro, porque yo también siento curiosidad por ver de cerca el espectáculo de esas aves extrañas.

—Abrigaos un poco, que en el barranco hace frío —nos advierte María.

Entramos todos en la pensión para buscar unas chaquetas y unos jerséis, y en un par de minutos ya estamos de nuevo abajo y nos subimos al Seat.

Petros Márkaris