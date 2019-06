Una viuda de Cendrars

Murió la anciana que fue amiga de Cendrars y me prestó dinero. La carta del agregado cultural dice que murió hace tres días. La muerte la encontró en su pueblo a doce mil kilómetros de aquí. Se llamaba Blanca y tenía una foto con Blaise Cendrars en el puerto de Lisboa. Nunca le devolví el dinero y ella nunca esperó ese gesto de mi parte. Yo tenía veinte años y estaba en Turín varado por diez días. Blanca apareció en la puerta del Hotel Roma y me pidió un cigarrillo en italiano. Le convidé sintiéndome culpable porque era muy anciana y de aspecto débil. Fumamos mirando la fachada del hotel. Ella tosió y salió humo por su nariz. Son fuertes, le dije, son cigarrillos fuertes de mi tierra. Y cuál es tu tierra, me preguntó, hablando en castellano. Me alegró inmensamente volver a oír mi lengua. Ella no conocía mi país. Pero un hombre al que había amado, me dijo, al que había amado de verdad, sí conoció mi país y ella sentía conocerlo por los relatos de ese hombre. Y quién es ese hombre, le pregunté. Blaise Cendrars, me dijo, el poeta.

Yo no conocía a Cendrars porque entonces era muy joven y orgulloso.

Pero Blanca me trataba como a un anciano y me preguntó si yo había amado de verdad. Le dije que amaba y ella me dijo que Cendrars siempre se había dirigido con ironía al brazo que le amputaron en la guerra, excepto en una ocasión en la que se dejó ganar por la

nostalgia: fue en Sevilla, me dijo, después de ver morir a un toro. Lo que Blanca quería decirme es que hay que tratar al dolor con ironía. Y a la poesía con justicia y seriedad, me dijo. Le pregunté entonces al amor cómo hay que tratarlo, Blanca, cómo trataba este hombre Cendrars al amor. Y Blanca rió como si fuera una niña sin preocuparse por ocultar el vacío total de dientes en su boca. Desnudo, claro, me contestó. Pasamos aquella tarde en la Piazza Carlo Felice fumando mis cigarrillos y conversando sobre las cosas que ella había perdido y sobre las cosas que yo iba a perder más adelante y en ningún momento sentimos el peso de la muerte. Cuando la noche cayó sobre la plaza me obligó a aceptar un puñado de billetes y dijo que recordara reírme de las cosas que me quitan y fijar la memoria en los momentos luminosos. Dije que lo intentaría. Era muy joven y orgulloso y no sabía lo difícil que resulta reír de las cosas amadas que componen el pasado.