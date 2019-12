Una juglar generosa

La joven poeta alemana Rike Scheffler (Berlín, 1985) recorre el mundo para desplegar una obra innovadora que opera en la intersección de la música, la performance y la instalación. Este año por primera vez visitó Sudamérica para participar de importantes encuentros literarios en Uruguay y en Argentina —cerró el Festival de Poesía de Rosario, actuó y dio talleres en el marco del 11° Festival Internacional de Literatura (Filba)—. Sus ecosistemas sónicos, realidades inmersivas que diseña para desafiar las percepciones, traducen una apuesta creativa tan fresca como sólida y política, en tanto reivindica y demuestra la capacidad del lenguaje de integrar lo diferente, inventar mundos, expresar resistencias.

La lengua natal de Rike es el alemán y por eso la entrevista exclusiva que concede a Cultura y Libros es posible gracias a la mediación de la curadora del Goethe-Institut Carla Imbrogno, quien oficia de intérprete. Una conversación en la que la artista europea no solo relata su experiencia como juglar incansable, capaz de abrir y compartir con generosidad su caja de herramientas, sino que sienta posición sobre sus búsquedas y hallazgos en temas como la diversidad, el feminismo, la expansión del campo poético a pesar de las barreras lingüísticas, el rol de la poesía en un mundo pleno de desigualdades. “Mando emojis rosas, duraznos, tortitas/mientras los refugiados mueren a diario en el Mediterráneo/ y la guardia costera, las naciones, entorpecen su rescate. / “¡Vamos, Europa! ¡Que no se hunda!”, dispara, por ejemplo.

—¿Cuál es tu relación con la lengua española, con los autores argentinos y uruguayos?

—En la escuela estudié ingles y francés, no español. Si tuviera tiempo lo estudiaría porque me gustan sus sonidos implosivos, su gestualidad, que las personas canten por la calle y la musicalidad de ese canto. Los autores que conozco son los grandes nombres, sobre todo Borges, a quien leí mucho.

—Borges decía que cada idioma es una manera de sentir el universo. ¿Lo notás al conectarte con una lengua desconocida?

—Absolutamente. Creo al igual que él que cada lengua, cada dialecto, pero también cada hablante, contienen una realidad. Por eso trabajo en mis poemas y en mis performances con las lenguas originales, por ejemplo el inglés, con el cual crecí y me relaciono mucho. Entiendo que las lenguas expresan relaciones de poder. No conozco la diferencia entre el castellano que se habla en España y el de la Argentina pero de momento estoy recolectando y aprendiendo palabras. Me gusta cierta pequeña pausa entre las sílabas porque siento en esa pausa una condensación.

—El alemán tiene palabras muy largas…

—Sí, y sustantivos compuestos. Eso hace que se armen palabras grandes y pesadas. Creo que lo que me gusta del español es su elegancia.

—¿Cómo asumís o superás las diferencias lingüísticas y culturales a la hora de hacer tus performances?

—Las lenguas tienen la posibilidad de representar voces, realidades, de matizar lo político. Busco e intento que las diferencias tengan lugar, o bien las celebro o bien las cuestiono. Lo que más me gusta de la poesía y del arte en general es la posibilidad de integrar tensiones, de crear lugares utópicos en los que la diversidad es posible. Me interesa la capacidad del poema de crear lugares imaginarios, imaginativos. Hay que poner el foco en las lenguas indígenas, que están amenazadas. Son comunidades que luchan por sus derechos todavía. Tenemos mucho que aprender de esas lenguas, sobre todo en relación al cuerpo, a la naturaleza y a la crisis climática. Me pregunto cómo es en la Argentina relacionarse de una manera tan central con la lengua española, con esta herencia del colonialismo.

—La mezcla de las lenguas extranjeras, de los inmigrantes y las originarias hace que el español argentino sea diferente al castizo.

—Esto me parece muy interesante y me hace pensar en la lengua como herramienta, en la apropiación de esa lengua que nos permite incluso utilizarla para tematizar y poner en cuestión relaciones de poder o violencia para uso propio.

—¿Cómo es la recepción y la valoración de tu trabajo según los países?

—La recepción es muy diferente según cada cultura, el mismo poema tiene distintas resonancias. Por ejemplo en la Argentina el poema Identidad despierta mucho interés, todavía no tengo muy en claro por qué (“Vengo de una familia de padres muy exigentes. Muchos de mis abuelos, abuelas eran nazis. No me cabe mucho el nacionalismo, no quiero ver flamear banderas alemanas. Pero creo en eso llamado comunidad. Mi editorial, por ejemplo, tiene un eslogan: poesía como forma de vida. Con los años lo hice mío”, dice un fragmento del texto, escrito en 2016). De las reacciones puedo aprender, en Singapur resonó mucho el movimiento LGBTQI en la escena pública cultural, resonó para bien que yo lo tematizara; en cambio en Etiopía por primera vez me pidieron censurar contenidos de un poema respecto del amor queer, del que hablo abiertamente, porque lo consideraban demasiado erótico. Hablar del tema podía generar persecución política para todos los participantes y al final pudimos ponernos de acuerdo en cómo abordarlo sin que eso pusiera a nadie en peligro. Etiopía es un país de vasta tradición poética: hay muchos poetas trabajando en colectivos, en conjunto la poesía es una forma de expresión central porque permite tratar asuntos políticos a través de metáforas, me impresionó la riqueza poética del país. Ahora por suerte hay un nuevo presidente que parece ser más democrático.

—¿Qué es la poesía sónica, por qué elegiste trabajar desde esta perspectiva?

—No puedo definirlo en términos generales pero sí en relación a mi trabajo concreto, a mis influencias: el movimiento Fluxus (flujo en latín) y la poesía sonora. La esfera sonora tiene que ver con cómo aprendo lenguas a través de sus sonidos, de su musicalidad; los poemas surgen por su sentido pero también por su sonido. Lo que hago es salir de paseo con ellos y ver a qué lugares me conducen. Por otro lado la voz tiene asiento en el cuerpo, me interesa la voz porque cuando leemos para nosotros mismos lo hacemos en silencio, solo escuchamos nuestra voz interior, pero en el momento de escribir escuchamos voces de muchas personas. Me interesa explorarlas. Me interesan el lenguaje y el movimiento, me fascinan.

—¿Hay en las performances algo del orden del rito, de lo ceremonial, de lo sagrado?

—Absolutamente. Busco interpelar la existencia de los mundos. Las palabras tienen la capacidad de crear realidades, la poesía oral es una de las tradiciones más antiguas y siempre tuvo esta forma ritual. Me gusta en ese sentido el potencial de la voz y de la palabra hablada de movilizar mundos dentro de una comunidad de oyentes, cómo podemos crear juntos un espacio donde se reconozca lo común y también lo diferente.

—¿Se crean estados comunes en ese momento?

—Sí, el lenguaje tiene el poder no solo de crear estados sino de modificarlos. Utilizo el lenguaje como recurso, no para convencer a nadie sino en todo caso para tocarlo de alguna manera, conmoverlo, para que por lo menos nos preguntemos cuál es nuestra posición respecto de estados que damos por sentados. El lenguaje es un recurso para la emancipación y posiblemente sea el arma más inteligente del feminismo.

—¿Sos integrante de algún grupo o colectivo?

—A los veinte años empecé a buscar nuevos caminos para mi escritura y mi poesía y cofundé el colectivo G13, que ya celebra una década. Buscábamos crear conscientemente espacios mas allá de autoritarismos y mecanismos de poder dentro de la escena literaria, de manera que todos pudiéramos escribir de forma autónoma sin entrar en competencia. Queríamos salirnos de eso, queríamos permitirnos aprender de la voz de los otros. Hoy formo parte del colectivo Kook, que lleva veinte años y está enlazado a una editorial. Sostiene la idea de la poesía como forma de vida, la creación de una comunidad interdisciplinaria donde la literatura trabaje y conviva con la música y otras artes, que se puedan enlazar, que surjan nuevos formatos, que se pueda experimentar y aprender de los otros.

—Compartís tu caja de herramientas en talleres y workshops. ¿Buscás ampliar el género? ¿Es un gesto de generosidad?

—No tengo miedo de abrir mi caja. Como dice un poeta alemán, de lo que se trata es de empujar a las personas para que continúen con su creatividad, con su inspiración, ayudarlas a avanzar. En los últimos años desarrollé y fui construyendo para mí un set técnico musical que me funciona; lo que pude comprobar en mis talleres es que distintos tipos de artistas, ya sea escritores, diseñadores o músicos, pueden trabajar con esas mismas herramientas y llegar a lugares diferentes porque cada voz artística es diferente. Siempre el resultado va a ser otro. Como mis poemas surgen a partir del movimiento del lenguaje, en los workshops aprendo mucho y me inspiro a través de lo que veo en los otros y las preguntas que hacen.

—En tus viajes por el mundo, ¿qué lugar observás que ocupa la poesía en la escena dentro de la literatura y dentro de la cultura? ¿Un lugar marginal, central?

—¡Es una pregunta enorme! No suelo pasar demasiado tiempo en busca de definiciones, sin embargo habría que preguntarse qué concibe uno como poesía. Poesía en tanto lenguaje se encuentra en todos lados, si fortalecemos la percepción de eso posiblemente podamos fortalecer el lugar de la poesía en la sociedad. Si consideramos el contexto actual de globalización, las escrituras se modifican en Alemania, y me imagino que en todos lados, hacia formas cortas. Creo que la breve es una forma contemporánea, tal como la vemos en Facebook y en las redes sociales. Me parece bueno porque la poesía tiene la capacidad de condensar y poner en relación diferencias.

Rosario

En su gira, Rike conoció Buenos Aires —“una ciudad fascinante"—, Montevideo —"más rústica, me encantó"— y Rosario —"una ciudad muy viva, con mucho compromiso político, con mucha visibilidad queer y LGBT y muchas personas de distintos orígenes”—.