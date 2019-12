Un fragmento de La Rote Kapelle

Fue una noche de verano cuando no me dejaron ver más a Mariana, ni a los chicos. Lo sé porque mi viejo estaba durmiendo en la terraza. A veces no soportaba el calor de la pieza, no le alcanzaba con el ventilador que tenían, apenas escupía una brisa y un crujido oxidado; daba la impresión de que en cualquier momento iban a volar las aspas para cualquier lado. Entonces subía el colchón y una sábana, y dormía mirando el cielo, las pocas estrellas que podían distinguirse entre la luces de la ciudad. A veces yo lo acompañaba, pero al rato bajaba porque no soportaba los mosquitos, ni los ruidos de la estación.

Esa noche sentimos corridas y gritos en la terraza. Mamá corrió por la escalera, creyendo que le había pasado algo al viejo. Cuando subimos nos encontramos con una escena imposible. Papá estaba en calzoncillos, hablando con unos policías y tratando de calmar a Popi, que no paraba de ladrar. La terraza estaba llena de canas. Había una fila saltando el tapial que nos separaba del pasillo de los chicos, y otros estaban asomados a la calle, haciendo señas y gritando. Llegaban autos con más hombres, todos armados con ametralladoras o pistolas. Mi viejo les abrió la puerta de calle; uno de los tipos, de bigotes anchos y ojos claros, se lo había pedido. Entraban y cruzaban toda la casa, pasaban por el living y después al patio; lo hacían entre nosotros, que estábamos en ropa interior, sorprendidos y con mucho miedo. Cuando pasaban al lado mío me acariciaban la cabeza y me decían que no me asustara, que no nos iba a pasar nada. Mamá me llevó de un brazo a la cama y me dijo que estaba prohibido, desde ese preciso instante, asomarme al pasillo o hablar con cualquiera de los chicos de al lado. De todas formas jamás volví a ver a Mariana ni a ninguno de ellos, y como si hubiera sido una casualidad, a los pocos días murió Popi, atropellado por un colectivo. Estuvimos días buscándolo, hasta que lo encontramos en el cordón de la vereda, algunas cuadras más allá de Córdoba. En los días de la búsqueda no me animaba a mirar al lado, pensando que podría haberse caído de nuevo, sin nadie esta vez que lo pudiera ayudar, que estaría agonizando solo, como la perra Laica.

Una tarde de domingo subimos con el tío a la terraza. Se asomó al pasillo y yo le grité que no lo hiciera. Lo abracé y lo llevé hasta el frente de la casa. Me acuerdo que cuando nos asomamos a la calle vimos tres camiones del ejército de los que bajaban unos soldados con baldes y pinceles. Empezaron a tapar con brea unas pintadas que había en las paredes de enfrente. El tío me preguntó por qué me había asustado y yo le conté lo que había pasado esa noche. Le pedí que me explicara por qué me habían prohibido volver a ver a Mariana y sin contestarme, ceñudo y silencioso, me acarició la cabeza. Igual que los policías, pero distinto.