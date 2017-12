El segundo presidente constitucional gobierna desde 1989 alineando el país al Consejo de Washington. El FMI baja el instructivo para educación. Los pasillos del edificio de la Facultad de Humanidades hierven en manifestaciones defendiendo la educación pública y repudiando el ajuste. Un grupo de docentes de la Escuela de Bellas Artes se reúne con el propósito de generar un evento en sintonía con esta lucha. Nace Tomarte, "Trabajadores del Arte Toman Rosario", que culminará el 1° de Mayo de 1991. Se convoca a artistas del país de todas las disciplinas artísticas. Ocuparán calles, plazas, centros culturales, teatros, escuelas, facultades... La comisión convoca y organiza el evento, autogestión y participación de alumnos, docentes, graduados y artistas. Manifiesto de Tomarte; defender la Universidad pública del ajuste y del FMI, manifestar la vigencia y defensa de los DDHH.

Conocí a Graciela Sacco en la primera reunión. Por su relación con los miembros del grupo CAPataco (Colectivo de Arte Participativo Tarifa Común), militantes del MÁS, surgió la idea de generar eventos artísticos en distintas ciudades y manifestar el repudio de los artistas ante el ajuste. Graciela convocó a los docentes y artistas de la ciudad. Éstos acogieron la propuesta redoblando la apuesta: hacer un evento bienal en Rosario y convocar al país. Se constituyó una comisión que se consolidó en la pluralidad de voces, filiaciones políticas, estéticas y experiencias de vida. El compromiso con el proyecto, el trabajo incansable de sus miembros y particularmente de Graciela dio sus frutos, haciendo posible este sueño de la voluntad. Artistas de todas las disciplinas y géneros, sin distinciones ni censura.

En una charla telefónica de trasnoche le dije: "Cuando terminemos con el evento vamos a dedicarnos a nuestras obras… ".

Ella me contestó: "Igual, la obra individual pero colectiva, social. No concibo la obra encerrada en el taller o en la galería. Si mi obra no da cuenta de lo colectivo siento que no es obra, vos me conocés" (Rosario, noviembre de 1990).

María Cristina Pérez

Docente de la Facultad de Humanidades y Artes y artista visual