Durante muchos años la cultura fue provincia de la izquierda. A los grupos hegemónicos de la economía y las finanzas globales sólo les quedaba ir apropiándose de la renta, despacito y por las piedras. Al fin y al cabo, los artistas y los filósofos apenas pretenden lo necesario para vivir, crear y pensar. Esa lógica arrojaba productos con esta secuencia: una novela maravillosa, un oligopolio que crecía; un ensayo luminoso, una aproximación desde los dominios de las relaciones públicas de Fukuyama; una bienal de cosmologías africanas, una colonización por los poderosos de alguna superintendencia estatal de entidades acaudaladas.

Hasta que los artistas y los creadores, despojados de retóricas embellecedoras por el enflaquecimiento de sus bolsillos, naufragaron en las playas pavorosas de esta fase del capitalismo: oligopólico, globalizado, financiarizado y con monopolio de tecnología. Puestos a crear y a pensar, vieron y registraron. Los Jean Valjean de los Víctor Hugo de las letras (un burgués grandioso, grandioso), se veían poco, por no decir nada. Faltaban Dios, la Iglesia absolutoria, el sueño de redimir a una prostituta, la permeabilidad social ascendente, la revolución industrial, las monedas de oro que conservaban el valor, el sueño de la redención y el triunfo del amor. En su lugar estaban los mitos, el Mito de los mitos, el mercado, la sustitución del ser a expensas del tener, la permeabilidad social descendente, la aniquilación del trabajo humano, la transformación del oro en productos financieros complejos, el sueño del avión ejecutivo y el triunfo del reconocimiento social. Cruel en el cartel, la propaganda manda, mientras la noche da —a la cancel— su piel de ojera (Afiches, un fetiche de Homero Expósito).

Los artistas que veían y los filósofos que pensaban, ayunos de épicas pausadas y pasadas, no por atribulados dejaron de ver y de pensar. Buscando un Galahad de leyenda artúrica, encontraron renovados filones. Competir, hostilizar, aniquilar, abusar, saquear, términos de la soldadesca y el campo de batalla, habían pasado a la contienda financiera. Rita Segato subraya que la ética y la estética neoliberales exigen deshumanizar para materializar su premisa de volver todo mercancía, y denomina al proceso “pedagogía de la crueldad”. Martin Amis, en Dinero, ilustra con humor estos presentes. Slavoj Žižek, con Como un ladrón a plena luz del día, marca un hito en la Conclusión, “¿Durante cuánto tiempo podemos comportarnos globalmente y pensar localmente?”.

Pero el capitalismo siguió su marcha, viento en popa, hacia su fase actual, la más descarnada y la más vertiginosa, triste, solitaria y final. La edad de hueso, donde todo lo aprovechable ha sido debidamente sustraído de los necesitados y está con el marketing, el packaging y el delivery adecuados, expedido desde los apropiadores de la renta a los segmentos de consumo. Por entre los desgarramientos del tejido formado por las zapatillas de marca, las motocicletas tuneadas y la ropa que no habla castellano, empezaron a filtrarse hacia la superficie los olvidados de la Tierra. Marxistas, ácratas, hambrientos, mujeres maltratadas, niños sin padres, lúmpenes, vendedores de droga al detalle, comunidades LGBT ganaron las avenidas, jaqueando granjerías y privilegios. Con el metal cambiante de sus voces fueron abriendo las grandes alamedas, reuniéndose en las plazas, sumándose de a uno, de a centenares, de a miles. Una vez al año, dos veces por mes, tres veces cada semana.

En eso estaba esta fase capitalista, pagando dinero para prestar dinero, empezando a hablar de las finanzas sustentables que tomaban en consideración las cuestiones ecológicas, terciando en la pulseada chino-norteamericana, empezando a pestañar frente a las convulsiones de Trump, los sueños olorosos a rancias decencias de Johnson —sus modos emocionalmente estrangulados y su chifladura de millas, yardas y onzas—, y Jerome Powell, el Señor de las Tasas (escuálidas) de la FED. Hasta que apareció el coronavirus. O, tal vez, su majestad el coronavirus. ¡Convocados, a sus casas! El ideal neoliberal.

Ante su Serenísima Presencia, Italia le propone a Merkel que en vez de que los alemanes vean in situ a Miguel Ángel, a Leonardo y a Dante, que ofrezcan al extranjero el indudable atractivo de sus fábricas de autos diesel. A Macron le recuerda que la libertad consiste en aceptar que Francia tiene viñas, porque antes Italia le enseñó a hacer vino, junto con la grapa y los destilados; que la fraternidad deriva de los conceptos romanos de la organización del Estado y de la creación del Estado de Derecho; y que si existe la igualdad, es necesario poner en la balanza la electricidad de Fermi, los teléfonos de Meucci, la radio de Marconi. A Johnson, que no hubiera habido señorío británico sobre los mares si Italia no le hubiese permitido a Bretaña izar la bandera de la Cruz de San Jorge para no ser atacada por piratas sarracenos. A Trump, que no tendría ni siquiera papas para freír si no hubiera sido por el arrojado Cristóbal Colón.

Mientras tanto, la cultura mediática persiste. Su martilleante multiplicidad. El abordaje del todo desde la nada. El ruido como fondo de las historias y de la Historia. El travestismo insomne. La camaradería histérica de los mismos náufragos en high definition. La factoría de mitos alimentando el mito de sí misma.

Su majestad el coronavirus pareciera ser una lluvia sobre mojado. Sin embargo, para quienes recuperan o adquieren un sentido de la vida, sus cuerpos son menos que una subjetividad política (Constanza Michelson). El escándalo (espectáculo) es diferente de la violencia (fenómeno). Por eso es que el orden legitima el escándalo, pero impone la “restauración del orden” frente a la violencia. Todos estamos en riesgo, pero no por el coronavirus. Y otros hay que están en riesgo desde mucho antes. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados.

El hombre que está solo es multitud. El que espera se volvió impaciente. Nunca, a nadie, nada importante le costó barato. Coronavirus o no coronavirus, hay un desgarro por donde va a pasar el hombre libre, para construir una sociedad mejor. Como nunca, está lo que parece y está lo que es. Cuando no es posible decidir cómo vivir, aún se puede decidir cómo morir.