Sentimientos erizados y rebeldía

En La muerte duplicada, Sebastián Riestra elige la brevedad de los versos para contar la historia y la cuenta trastornando, alterando el ritmo de lectura. Esta historia exige detenerse. Hacer pausas y leer el poema una y otra vez, retroceder y volver a leer los versos. No por enrarecidos o faltos de naturalidad o por una sintaxis que altere las reglas. El libro detiene, perentorio y tajante. El libro sujeta y obliga al lector con la densidad de lo que evoca, es tan grande lo que dice que no hay manera de escapar, lo que desnuda es extremo y es historia, nuestra historia, "aquella historia", la de tantos y tantos muertos de nuestro país, de nuestra ciudad, de Rosario, una historia que ya roza medio siglo y que marca la diferencia exacta entre admitir el monto de su peso o apenas registrarlo.

En La primera vez, primera parte del libro, la muerte debuta en las acciones. Desde la más grande a la más pequeña. En las acciones se manifiesta el ser vivo, cuando muere la acción muere con él, en esta interrupción determinante la inercia de la acción que no va a realizarse parece buscar todavía al ser vivo. Los objetos que le pertenecieron ayudan a la ilusión de su presencia, tan materiales y rotundos parecen concretarla, la muerte los fija a esperar. "El incesante y vasto universo ya se apartaba…y ese cambio era el primero de una serie infinita", dice Borges en referencia a la muerte de un personaje de ficción. Sebastián Riestra sostiene en el tiempo la acción imposible, la acción suspendida, la razón es la historia en la que todavía hay espera, alguien que no llega, alguien que estaba y ahora no, la suspensión de la acción es para Riestra lo que provoca la pregunta que no abandona en ningún momento: ¿dónde?, ¿dónde fueron? La pregunta atraviesa todo el libro, hay una constante interrogación acerca de dónde están los desaparecidos, los desaparecidos muertos de la última dictadura cívico-militar encabezada por Videla.

Y en esa muerte de la acción de La primera vez también pesan los detalles, hay detalles en cantidad asombrosa, recordar a los que no están mediante el recuento minucioso de los detalles del mundo que les perteneció: de la ropa, toda la ropa, de verano, de invierno, los tipo de cortes, los detalles del calzado, las comidas, las bebidas, cigarrillos según sus marcas, autos, las consignas, las agrupaciones y partidos en los que militaban, las películas, los libros, discos, las revistas, los diarios, un puntilloso e interminable inventario de listas que se acumulan en los poemas iluminando una época. Riestra junta las partecitas para rearmar una visión, la del mundo verdadero de personas que vivieron pretendiendo ensancharlo para que también entraran los que habían quedado afuera, asesinados muertos de verdad y que no son irreales por estar desaparecidos.

La primera vez, la primera parte, se va agostando en La otra muerte, y mucho más en la última parte del libro, Vienen, con unos pocos poemas que señalan que la muerte refuerza la apuesta cuando se la olvida. Poemas como Desterrados, Extinción, Desinformados, en los que la frustración, el olvido, el fracaso actuales, se enlazan a los anteriores en un apretado manojo cuyas partes entran en colisión, al cotejar la muerte del pasado sufrida en pos de un ideal y esta otra muerte en la que el mundo se lee como un lugar desértico, extenuado, pasivo, que nadie parece objetar.

Sebastián Riestra escribe un libro de sentimientos erizados, en rebeldía, contrariando a Susan Sontag : "Gran parte del arte contemporáneo parece sentirse estimulado por el deseo de eliminar al público del arte… unos legos relativamente pasivos, nunca cabalmente iniciados, mirones, a los que se convoca con regularidad para que contemplen, escuchen , lean u oigan, y a los que luego se manda de vuelta a casa". Sus palabras sobre esta historia hablan directamente a la conciencia del lector, con la intención de ser indiscutiblemente claras.