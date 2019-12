Recuerdos que duelen

Hay en la Argentina una historia contada muchas veces, de las maneras más diversas: en películas, estrados judiciales, diarios, novelas, libros académicos, temas musicales, en poesía, en el boca a boca. Es una historia oscura, dramática, dolorosa, imborrable. Refiere a los años de la última dictadura cívico-militar, una época que dejó huellas en varias generaciones de argentinos. Una historia que todavía guarda miles de capítulos y que, por el bien de las futuras generaciones, seguirá contándose quién sabe por cuánto tiempo.

El escritor Marcelo Britos acaba de entregarnos uno de esos nuevos capítulos. Con La Rote Kapelle, el rosarino no sólo confirma que es una de las plumas contemporáneas más notables de la ciudad sino que además realiza una contribución invalorable a la comprensión de cómo fue la vida cotidiana durante aquellos años.

"Desde el regreso a la democracia hasta ahora, la ficción se ha parado de diferentes formas frente a lo que pasó en la dictadura", dice Britos a este suplemento. Y añade que, a su juicio, siempre faltó transitar con más fuerza el papel que tuvo la sociedad civil frente a "ese horror".

"Hoy es preciso interpelar a los que estuvieron en el living de su casa mirando El hombre nuclear mientras se llevaban a los vecinos, más que a los que estuvieron en el exilio", afirma para tratar de explicar dónde se situó para volver sobre esa historia. .

La Rote... es una novela corta narrada en primera persona, en la que el autor de A dónde van los caballos cuando mueren y Al oeste de Jericó, entre otras obras, le da voz a alguien que atravesó los años de plomo como niño-adolescente-joven. Uno de los méritos de Britos es su notable capacidad para recordar o reconstruir la ciudad y la vida de fines de los 70 y principios de los 80, y también su habilidad para contarlo en un relato que destila perplejidad, amor, avatares familiares, amistades, vacíos, preguntas sin respuestas, ausencias y otras emociones por las que atraviesa el protagonista.

Britos utiliza la nostalgia y la evocación como mecanismos para construir un relato capaz de leerse incluso sin conocer el contexto (texto y contexto, aspectos centrales en cualquier literatura comprometida) de lo que cuenta. No hay complejidad alguna en la trama y ese es probablemente uno de sus mayores aciertos.

Hay, además, un efecto colateral que provoca la lectura de La Rote..., sobre todo para un lector más o menos contemporáneo del personaje central. Porque mientras se disfruta de la historia, se ríe y se llora con sus pliegues, se sufre y se disfrutan los hechos que narra, surge una y otra vez un interrogante inevitable con el que uno debe lidiar a medida que la lectura avanza: ¿cuáles son los recuerdos propios de esa época, cómo podríamos contarlos, cuánto compartimos con ese personaje que empezó niño y terminó joven una etapa de la que nadie salió sin marcas, no importa cuánto se haya colado la dictadura en nuestras vidas?

Britos hace gala de una gran habilidad para contar. Y en este caso su mérito es haber encontrado el tono adecuado para darle voz al protagonista, que recuerda su vida en aquellos años lejanos de un modo cinematográfico.

¿Cuánto hay de ficción y cuánto de autobiografía en La Rote Kapelle?

—Creo que existen recuerdos propios que terminan formando parte del plan ficcional. Una historia puede comenzar a partir de una vivencia personal, del recuerdo que se tiene de una, pero por sí sola, al menos en mi caso, no constituye nunca un proyecto. Siempre digo que Frankenstein es una metáfora de la creación literaria, uno le da vida a una historia con los pedazos de otras vidas, incluso la propia. Y no se puede calcular cuánto porcentaje hay de autorreferencial o de ajeno. Es algo que hoy el canon académico discute alrededor de la "Literatura del yo", las dimensiones y problemas que plantea el escribir sobre uno mismo. Incluso Paul De Man también se hace esa pregunta que vos enunciás, si se trata de ficción o incluso de un texto histórico. Yo creo que cada texto guarda, además de esos detalles críticos, un espíritu, una intención. La de narrar un hecho o la vida de un personaje que va a causar efecto en el lector. Será este último entonces el que juzgará si está frente a una ficción o la catarsis de un autor.

¿Por qué quisiste volver sobre una época de la que ya se ha escrito y dicho mucho? ¿Era una necesidad personal o simplemente una cuestión literaria?

—Es algo que me ha dado vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Desde el regreso a la democracia hasta ahora, la ficción se ha parado de diferentes formas frente a lo que pasó en la dictadura. Muchos de esos posicionamientos tuvieron que ver con los debates en contexto, con las limitaciones y los avances que teníamos como sociedad para poder entender qué había pasado. En los 80 fue necesario, por ejemplo, dimensionar el horror de la tortura, de la desaparición, de que todo eso hubiera sido ejecutado por el Estado. Los alcances internacionales, la condena a los genocidas, todo tuvo su correlato en la ficción y en el documental. Pero siempre faltó transitar con más fuerza, a mi juicio, el papel que tuvimos como sociedad civil frente a ese horror. La ficción ha elegido en la mayoría de las veces el lugar menos incómodo para contar. No digo que no sea un parto, una renovación del dolor hablar de la dictadura desde su "adentro", como es el caso de Laura Alcoba o de Benjamín Ávila, pero la identificación del lector o del espectador es siempre más cómoda desde esos lugares. Es preciso hoy interpelar a los que estuvieron en el living de su casa mirando El hombre nuclear mientras se llevaban a los vecinos, más que a los que estuvieron en el exilio. Debe existir una identificación negativa, incómoda. Si no el germen del autoritarismo va a estar siempre en el aire. Ahora con el diario del lunes es fácil decirlo, pero bueno, hoy somos testigos de lo que está pasando en Latinoamérica, más de 40 años después de las últimas dictaduras.

—¿Hay en “La Rote...” personajes inspirados en personas relacionadas con tu vida?

—Voy a repetir algunos conceptos de la primera respuesta. Alguien que ha vivido conmigo la adolescencia, después de leer la novela, podrá culparme de mezclar historias y nombres, como si fallara el recuerdo. Cuando se cumple con el plan ficcional, uno echa mano de todos los recursos posibles, incluso cambiar los protagonistas de las cosas que han ocurrido y cambiar esas mismas cosas y sus resultados. Escribir realismo es lograr en la recepción del lector la ilusión de estar frente a un hecho cierto. Todo debe pasar por ese tamiz, incluso lo inverosímil. Entonces no solo entran los personajes propios, los que habitan nuestras historias pasadas, sino lo que alguna vez nos han contado otros, lo que hemos observado y lo que nos parece atinado inventar para que el plan funcione.

—Da la impresión de que uno de los propósitos de la nouvelle fue describir la Rosario de los años de plomo. ¿Es así? ¿Tenés recuerdos de esa época, algo que te afecte personalmente más allá del terrible daño que le hizo a la sociedad argentina y de las heridas que dejó?

—Mucho de esa ambientación, por así decirlo, tiene que ver con el efecto de verosimilitud. No había forma de hacer más creíble la historia que no fuera contarla con el decorado de mi propia infancia. El desafío de este trabajo era lograr una voz, la de un pibe de 18 años que relataba su infancia durante la dictadura. Ese personaje y su voz tienen, obligadamente, limitaciones. Debía ser el relato de alguien que narraba recuerdos que ya encontraba descolgados y esparcidos, con un registro propio de un adolescente que no tiene las herramientas discursivas para el floreo ni para la descripción exacta, y todo eso en un proceso de resignificación de todo lo contado. La utilización del mundo aprehendido, de mis propios recuerdos como niño, eran necesarios para lograr esa verosimilitud. Ahora bien, esa sensación de que el adolescente va encontrando otros sentidos a la historia colectiva a través del relato de su pequeña historia, no hubiera sido posible si yo –el autor– no hubiera hecho esa búsqueda en su proceso de vida.

—De tus anteriores novelas, una puede calificarse de histórica (A dónde van los caballos cuando mueren) y la otra (Al oeste de Jericó) es una distopía en la que es bastante difícil no pensar en una Rosario del futuro. Ahora hiciste una novela corta que, más allá del contexto, se emparenta con el género de las memorias y la autobiografía, por más que sea ficción. ¿Son planeados esos contrastes? ¿Con qué clase de relato nos sorprenderás la próxima vez?

—No sé si es planeado, sí creo que es deliberado el hecho de no repetirme. Me aterra esa posibilidad, la de convertirme en un “cover” de mí mismo (como si valiera la pena copiarme). Esa repetición es superficial y forzada. Nunca somos los mismos de un trabajo al otro. Las lecturas, la vida, los contextos, nos transforman profundamente. Si un trabajo ha logrado ciertos reconocimientos, que de alguna manera también son arbitrarios y superficiales, se presenta el dilema de no salir de allí, de permanecer o no en esa zona segura. Yo prefiero cambiar, experimentar, con o sin sensaciones de gloria. De todas maneras, lo que vamos dejando en este oficio son libros, historias de las que otros se apropian, no nuestros nombres ni nuestra “obra”; el papel tarda más en degradarse que la carne.