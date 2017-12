Para despedir a un poeta amigo

Lo importante es que yo lo recuerde como si estuviera vivo.

Busco entonces en el polvoriento rincón donde hay rostros que uno se empecina en preservar porque tienen el valor de las cosas más queridas.

Conocí al poeta Rubén Sevlever en 1967. Yo acababa de salir del servicio militar y no quise volver a vivir con mi abuela y mis tíos en el corazón del barrio Las Delicias, como lo había hecho los tres años anteriores, recién venido del pueblo. Entonces busqué una pensión, primero en Urquiza y Entre Ríos, pero al poco tiempo —nunca sabré cómo— terminé viviendo en Sarmiento al seiscientos, casi al lado del viejo bar El Cairo, que era entonces un bodegón con varias mesas de billar y que, sobre la entrada de Santa Fe, tenía un kiosco que lo separaba del cine; al lado de esa misma entrada había una victrola que funcionaba con cincuenta centavos: la moneda accionaba una palanca que ponía en la bandeja los pequeños discos de pasta de entonces. Allí íbamos los viernes a la noche con mis amigos, el Gallego Manuel Lara y el Colorado Reynaldo Trosset. Le dábamos hasta la madrugada con Cafrune y Julio Sosa.

En esta pensión compartía el ocio con un grupo de estudiantes ecuatorianos. De los hermanos Apolo, Hugo estudiaba medicina y Máximo, el menor, ingeniería. Eran serranos y estaban enfrentados con el otro, Adolfo Pérez Compán, que era costeño. Allí me enteré de la rivalidad de los que viven cerca de los Andes y los que viven en la costa del mar, como Adolfo, nativo de Esmeralda, el puerto por él añorado.

Por este amigo conocí la librería Aries, que estaba en la calle Entre Ríos 687 y cuyo fundador, Reynaldo Pappalardo, había sumado como socio a Rubén Sevlever, con quien charlaba en mis incursiones de bolsillos vacíos (yo solo me permitía hojear los libros y escuchar su experimentado consejo). Gracias a él ingresé a lo mejor de la literatura contemporánea. Me familiaricé con los grandes textos y los grandes autores que, de otro modo, me habría llevado mucho tiempo descubrir por mi cuenta.

Por él conocí a Vallejo, Pavese, el movimiento Poesía Buenos Aires, Juanele Ortiz, los surrealistas; desde esa librería podía atisbar ese mundo fascinante que solo intuía borrosamente cuando transitaba de madrugada las serenas calles de mi pueblo, a la vuelta de una noche de billar o de ajedrez.

Es muy necesario que yo haga toda esta introducción para despedir a un poeta amigo porque en los años iniciales de mi formación cumplió, como ser humano y como hombre de letras, un papel fundamental.

Pasado un tiempo, y como yo seguía sin trabajo, comencé a comer salteado. Pese al poco tiempo de relación, Rubén me ins piraba esa confianza que permite una confesión espontánea.

—Rubén, hace tres días que no como —le dije una mañana a boca de jarro.

—Eso no lo puedo permitir —me respondió.

Y me invitó a almorzar en el bar Provincia que estaba a la vuelta, por Santa Fe. Allí me propuso un arreglo muy conveniente para mí: yo saldría a cobrar todas las mañanas a los clientes morosos a cambio de una comisión. Si el resultado era negativo, él me pagaba un almuerzo igual. Esto duró unos meses. Un día me esperaba con una buena noticia.

—Te ofrezco —me dijo con el tono teatralmente irónico que acostumbraba— ser integrante de las huestes de Aries. Se me fue un empleado (que no era otro que el escritor Juan Martini).

Así fue como yo, pueblerino atónito, vi entrar por esa puerta a la literatura viva de Rosario y aun la nacional: Hugo Padeletti, Aldo Oliva, Rafael Ielpi, Quita Ulla, Alberto Lagunas, Angélica Gorodischer, Ada Donato, David Viñas, Roa Bastos, Adolfo Prieto, Nicolás Rosa y un sinfín más. Un día, casi como una aparición, lo vi entrar a Ernesto Sabato, quien me encontró abatatado y solo, porque Rubén había salido a hacer un trámite.

Lo cierto es que la breve obra de Rubén Sevlever está llamada a cumplir con el destino de transformarse en clásica. Sus dos libros: Poemas 1956-1964 y Enjambre de palabras fueron escritos con una minuciosidad de orfebre en la intención de evitar toda referencia humana, como queriendo retener la palabra esencial que solo los grandes poetas consiguen.

"Nadie busque en la poesía un vuelo / una densa primavera oscura. / Nadie busque su torre invisible / su arcano rodearse en las almenas", escribió en el poema Ars poetica de su libro Enjambre de palabras.

Desde Posadas, mi amigo Negro Cárdenas me escribió ante la noticia de su muerte: "En cuanto a mí, me enseñó el valor del silencio que no aprendí, quizá no quise o no pude. A buscar libros y a leer también me enseñó". Otro amigo, Antonio Cofré, me expresó desde Buenos Aires: "Tengo y tendré un buen recuerdo de ese gran tipo, un poco despistado, pero atento a la necesidad de los demás".

Para concluir este homenaje que no paga la deuda de un amigo, diré que siempre quiso pasar desapercibido, tanto que eligió para morirse un último día de enero a última hora de la tarde.

Una semana antes lo vi desde un ómnibus. Iba vestido de bermudas azules y zapatillas, caminando entre la gente.



Jorge Isaías