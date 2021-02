Morir dos veces: Iglesia, aborto y familia

77001621.jpg

Lía, la hermana del medio de las Sardá, es quien lanza el hilo narrativo desde Santiago de Compostela, donde se halla con su anhelo por desprenderse de toda aquella historia familiar, trágica y oscura, que envuelve la muerte de su hermana Ana; ella será quien motorice la búsqueda de la verdad y pondrá en tela de juicio los cimientos de treinta años que pesan sobre aquella misteriosa muerte y descuartizamiento sosteniendo la explícita negación de que nadie muere dos veces, tal como ella repite. La aparición del cuerpo mutilado de su hermana y el consiguiente descreimiento de aquel mundo en el cual está inmerso serán los ejes transversales en la vida de Lía: “[el] cuerpo despedazado de Ana había aparecido en un terreno baldío y, de pronto, esa salvajada me hizo ver con claridad que mi fe estaba construida sobre el miedo”, afirma con fuertes convicciones. Este primer capítulo define los lineamientos diegéticos de la novela, aspectos atravesados por la radicalización de la postura de Lía, enfrentada con su hermana y con su cuñado por temas que excederán lo netamente confesional o, mejor dicho, lo no confesional de su parte, es decir, su explícito ateísmo, tal como da comienzo la novela: “No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería decir que hace treinta años me atreví a confesarlo”, y luego reafirma: “Aprendí esa misma tarde que «ate»o es una mala palabra. Y que la mayoría de los creyentes puede convivir con quienes creen en otros dioses, pero no con quienes no creen en dios alguno”. Por ende, su postura de no creyente es un rasgo identitario frente a los otros, a ese grupo de personas que largos años atrás intentara ser su familia, por lo que su convencimiento es también una forma de proceder, de desenvolverse con dignidad ante el mundo en su afán de diferenciarse de aquellos que quedaron en la Argentina. En reiteradas ocasiones manifiesta su actitud respecto a la religión como una filosofía de vida despojada de mandatos sociales que, al mismo tiempo, le otorgan la libertad de la cual ella hace alarde: “Me inquieta no poder descifrar qué hace que tantas personas, miles de años después, sigan creyendo en historias que no resisten la prueba de verosimilitud que le exigimos a cualquier ficción menor”.

La focalización sigue desde la voz de Mateo, hijo de Carmen Sardá, la hermana mayor, quien representa la versión masculina de los ideales de Lía; luego el capítulo de Marcela constituye la ejemplificación de la voz acallada, de la impotencia por alcanzar la verdad en un terreno de menosprecio y humillación; Marcela, la mejor amiga de Ana y quien la acompañara en sus últimas horas de vida, es la única testigo de su sufrimiento y al mismo tiempo víctima de un accidente dentro de la iglesia, lo cual generará una discapacidad en su memoria, el “golpe rompió vasos, murieron células, me diagnosticaron amnesia anterógrada”, condicionando así la credibilidad de su relato para ciertas personas, “sólo me es posible retener algunos pocos sucesos posteriores al traumatismo: procedimiento que aprendí de manera mecánica, percepciones sensoriales, una imagen, un perfume y no mucho más”. Su relación con el padre de Ana, Alfredo, irá creciendo como un alud arrastrando la basura en búsqueda de la verdad, “la verdad que se nos niega duele hasta el último día”.

Elmer, el criminalista clave en esta historia, tenaz y predispuesto a llegar a la verdad sobre la muerte de la adolescente, constituye la única voz autorizada del caso por fuera del círculo íntimo de la víctima; a continuación, los capítulos de Julián y de Carmen, cuñado y hermana mayor de Ana, respectivamente, emergen con un paréntesis en el hilo narrativo, y acentúan la perversidad de sus reflexiones vinculadas al destino de Ana en conjunción con la fe cristiana: “En las clases de catequesis me explicaron que la vocación religiosa no es algo que uno elige, sino que es Cristo quien te llama”. El posicionamiento de Carmen, ante lo sucedido con su hermana Ana, exhibe una posibilidad de debate que soslaya la misma historia: profesar la fe y hacer alarde de ella para ocultar-negar sus actos pasados o bien profesar la fe como mecanismo de defensa y cobijo ante el supuesto trauma familiar por lo acontecido, “Dios quiso, esta vez quiso. No apartó de mí esa copa, pero yo hice su voluntad, no la mía. Nada más que su voluntad”. La prosa inserta al lector en una perspectiva cuasipsicótica de concebir la realidad íntimamente ligada a lo confesional, y no solo desde el credo cristiano, sino desde la cosmovisión de la Iglesia como regidora de los destinos inescrutables de las personas.

El Epílogo: Alfredo conforma el cierre del libro, no así de la historia, más aún si se considera que ante diversas situaciones la verdad siempre representa un concepto abstracto, relativo, filosófico, “creo que cada uno de nosotros llega a la verdad que puede tolerar. Y, parado allí, no se atreve a dar otro paso. Es un límite que pone nuestro propio instinto de conservación”, exclama Alfredo en su emotiva carta. En las últimas líneas de la novela se percibe un posicionamiento existencial de Alfredo en torno al dilema –en su sentido etimológico– en las relaciones fraternales de sus hijas y concluye en interesantes afirmaciones lanzadas como una especie de despedida –de su despedida hacia sus dos seres queridos con ciertos matices de culpa y, al mismo tiempo, de redención–, verbigracia, cuando escribe que quizás “la fe sea otra trampa ingenua, en una vida sostenida por distintas trampas ingenuas” o cuando exclama su deseo de volver a encontrarse con ellos en otra vida y “a Ana, mi pimpollo, que no mereció morir. Si no, será que ustedes, mis ateos queridos, son los que tienen razón y luego de esta vida, mal que me pese, no hay nada más”.

La lectura de Catedrales genera ecos intertextuales con El acontecimiento, la audaz novela de Annie Ernaux: se palpita el mismo eje transversal sostenido por una prosa cruda y frontal cuya resonancia apela a la memoria como fuente de alimentación, con un estilo que pivota entre el relato casi documental y narrativo y la mirada más descriptiva, y, en ciertas zonas, con una conjunción poética. Ambas novelas se focalizan en la mirada femenina cuya potencialidad sacude los preceptos –supuestamente– intocables de la sociedad patriarcal; leemos en El acontecimiento: “La ley, que casi siempre se considera justa, cae en la paradoja de obligar a las antiguas víctimas a callarse porque «todo aquello se acabó», haciendo que lo que sucedió continúe oculto bajo el mismo silencio de entonces”. Este silencio carga con las mismas connotaciones registradas en Catedrales: un silencio indigno que –si se permite nuevamente otro oxímoron– grita a los cuatro vientos la desesperación de la mujer no solo por ser escuchada, sino entendida, contenida y respetada en sus decisiones, cuya libertad hace a la integridad de su cuerpo y de su identidad; un silencio cómplice, perverso y arraigado en los más profundos cimientos de nuestra sociedad, allí donde su rasgo de inviolabilidad –por suerte– hoy ya no se sostiene.

En este sentido, El acontecimiento y, fundamentalmente, Catedrales representan y materializan ese grito femenino por la dignidad del cuerpo, la aceptación de la alteridad y la contemplación de otra mirada no sumisa, no condicionada por el brazo patriarcal ni el manto confesional. Ambas novelas plasman un grito soterrado a punto de erupcionar. En Francia, ese grito erupcionó y se hizo ley en diciembre de 1974; en Argentina, en diciembre de 2020. A modo personal, leo Catedrales desde la perspectiva verde y naranja.