Manos expertas en un tributo a Belgrano

Osvaldo Reynaldo Gatto, junto con su hijo Martín Osvaldo, sostienen una empresa de singulares características, única por su desarrollo y prestigio más allá de nuestras fronteras, cuyo objeto es reproducir armas de fuego antiguas, tanto para coleccionistas como para ser utilizadas en películas de reconstrucción histórica. Centenares de piezas han sido remitidas a distintas partes del mundo y tanto se las puede hallar en museos privados como verlas disparar con pólvora negra en las espectaculares reconstrucciones de batallas que se realizan periódicamente en los mismos campos donde tuvieron lugar.

En el taller rosarino se alinean todo tipo de reproducciones, desde antiguos arcabuces a fusiles “de chispa” y “de pistón”; desde pistolas de rueda y de mecha a las que se utilizaron a lo largo del siglo XIX; desde cañones en miniatura a piezas de artillería de avancarga en tamaño natural de distintos modelos y para diversos usos, entre las que se destacan las napoleónicas y las de la Guerra Civil norteamericana.

Junto a esas reproducciones, los Gatto han formado un impactante museo donde es factible apreciar armas originales de todas las épocas, señales de una vocación que trasciende la historia de los elementos de guerra para evidenciar los avances tecnológicos a través de los siglos.

El “proyecto pistola de Belgrano”

Osvaldo relata que desde hace muchos años él y su hijo sentían la necesidad de reproducir la pistola que el gran político, historiador y jurista rosarino Estanislao Zeballos donó en 1890 al Museo Histórico Nacional. En su nota de donación puntualizó que esa arma había pertenecido a Belgrano. “Nunca -expresa Osvaldo al contar como puso en marcha su idea- se intentó un proyecto similar con un arma de fuego que haya pertenecido a alguno de nuestros próceres. De tal modo que el desafío resultó aún mayor, el de ser los precursores en proponerse semejante meta”.

Y agrega: “Al general Belgrano, se le adjudica la posesión, (hasta donde se sabe), de tres pistolas y no se le conoce la propiedad de ningún arma de fuego larga” (carabina o fusil). “Y justo es decir que de la que menos se sabe, es ésta que reprodujimos en detalle”.

Subraya el profesor Gatto que el Cabildo de Buenos Aires le obsequió al prócer, en premio a sus triunfos de Tucumán y salta, una pistola de origen español, con todas las características de las armas fabricadas en la famosa fábrica de armas catalana de Ripoll. El general la tuvo consigo aparentemente desde 1814 hasta su muerte. “Es muy probable -agrega Gatto- que la disparara en numerosas oportunidades. Es de tamaño mediano, cañón liso en su interior, y su calibre es de 16mm. Su exterior presenta las características propias de las armas españolas, con rebajes a dos órdenes como suele llamarse a estos cañones, redondeado hasta casi la mitad y octogonal con fuga hacia su parte trasera. No presenta marca de fabricante alguna. Esto puede atribuirse a que posiblemente fue construida en tiempos de la invasión napoleónica a España y su fabricante habría procurado por este medio su anonimato. En algún momento indeterminado llegó al Río de la Plata, y especulando, imaginamos que habría formado parte del inventario de alguno de los comerciantes en Buenos Aires, donde fue comprada con el propósito que conocemos, esto es, obsequiarla en homenaje y agradecimiento al general Belgrano”.

Osvaldo y Martín Gatto en la Sala de Honor de las Banderas de América del Monumento Nacional a la Bandera donde se exhibe un ejemplar.

No corresponde aquí dar detalles técnicos en esta nota, pero sí señalar que se trata de un arma muy bella y que su reproducción no podía ser realizada sino por quienes tuvieran gran pericia artesanal, cabal conocimiento de los metales, de las maderas y de tantos otros detalles indispensables para hacer que no solo fuera externamente un calco perfecto sino que pudiera ser disparada como quien la tuvo en sus manos en los momentos iniciales de la patria.

El primer paso fue tomar contacto con la pistola original. Obtenida la aprobación de las autoridades del Museo, padre e hijo se acercaron a la histórica casa del Parque Lezama y pudieron acceder a la vitrina donde se exhibe la pistola junto a una miniatura poco conocida de Belgrano y su catalejo de campaña.

“Para la solemne ocasión -recuerda Osvaldo- estrené guantes blancos de origen inglés, que no volveré a utilizar, dando inicio así a la rigurosa tarea de registrar todas las mediciones necesarias para el proyecto, como también obtener fotografías desde todos los ángulos posibles”.

Las hábiles manos de los Gatto fueron superando cada dificultad hasta concluir 20 réplicas idénticas que elaboraron y que pueden disparar los proyectiles que lleva cada una de las cajas que las contiene.

Al explicar los pasos previos, señala Osvaldo: “El material reunido tras las observaciones, mediciones y fotografías en nuestro viaje al museo de la capital porteña, fue analizado lentamente, mucho más de lo que hubiéramos deseado, pues fue recién entonces cuando comenzamos a comprender la magnitud que implicaba el proyecto. Simultáneamente había que continuar trabajando en los encargos realizados por nuestra numerosa clientela, dejando el proyecto de esta réplica, demorado para un momento más oportuno. Fue así que en 2019 decidimos parar durante dos meses todo trabajo en el taller, para que, limando, forjando metales, cortando maderas y ensayando, lográramos finalmente obtener una réplica prototipo, de la que luego resultarían los modelos para los futuros ejemplares”.

Hace poco, como complemento de la labor cumplida, Osvaldo y Martín Gatto publicaron un libro en el que se detalla el surgimiento de la idea y los pasos dados hasta su concreción. El título lo dice todo: “La aventura de replicar la pistola del general Belgrano”.

En este nuevo aniversario de la creación de la Bandera, corresponde rescatar esfuerzos como este, que ensambla con las ejecutorias de talento y trabajo que exhibe con orgullo la ciudad de Rosario.

Las armas, como el sable corvo de San Martín y las que empuñó Belgrano, se ennoblecen cuando, lejos de haber sido utilizadas para sojuzgar, han sido empuñadas para dar libertad e independencia a las naciones.