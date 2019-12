Libros nuevos

El erotismo como fuente de los recuerdos

Variaciones Enigma, de André Aciman. Alfaguara, 320 páginas. $799.

Como un mismo tema musical (el del erotismo, los recuerdos y el cuerpo) tocado en sus diversas variaciones, así son los vínculos de Paul con las personas que han ido dando forma a lo que él entiende por amor. Todas estas conexiones señalan los momentos culminantes de esta nueva y magistral novela de André Aciman.

La gestación de un libro que marcó una época

Historia de una investigación, de Enriqueta Muñiz. Planeta, 388 páginas, $1250.

Enriqueta Muñiz fue la periodista que acompañó a Rodolfo Walsh en el proceso de investigación previo a la escritura de ese clásico llamado Operación masacre. Este libro revela los diarios que ella escribió de puño y letra durante la búsqueda. Se incluyen, además, las cartas y poemas que él le envió. Un documento de insoslayable valor histórico.

La cuestión del género en una entretenida novela

Lo mucho que te amé, de Eduardo Sacheri. Alfaguara, 384 páginas, $ 799.

Durante los años 50 y 60 del siglo XX, Ofelia rompe sin alardes ni espectáculos con los mandatos familiares y sociales: no será solo ama de casa, no trabajará junto a su padre, no evadirá las complejidades del amor. En tiempos de cuestionamiento de los roles de género, Eduardo Sacheri ha escrito una hermosa novela cargada de preguntas.

El poder redentor de la memoria

El mar, de John Banville. Alfaguara, 208 páginas, $ 749.

Tras la reciente muerte de su esposa, Max Morden se retira a escribir al pueblo costero en el que de niño veraneó junto a sus padres. El pasado se convierte entonces en el único refugio y consuelo para Max.El mar, ganadora del Premio Man Booker 2005, es una conmovedora meditación acerca de la pérdida y el poder redentor de la memoria.