Libros nuevos

El asesinato de Trotsky, eje de una nueva novela

Todos nosotros, de Kike Ferrari. Alfaguara, 288 páginas. $ 699.

Un grupo de jóvenes amigos, de orientación trotskista, decide armar un operativo demencial: viajar en el tiempo para matar a Ramón Mercader, verdugo histórico de su venerado político ruso. Uno de ellos, el Gordo Felipe, un genio de la computación, es la piedra basal del proyecto que implica una computadora, vestuario de época, documentos falsos y un análisis minucioso de la historia, centrada en agosto de 1940 en México, cuando ocurre el asesinato.

La historia como una recurrente pesadilla

La vida ausente, de Gabriel Bellomo. Tusquets, 323 páginas, $519.

La presentación del libro de Mauro en Roma y la invitación a que Ana exponga sus fotos en Catania constituyen la excusa para huir de Buenos Aires. Corre 1977 y, aunque no han tenido una amenaza, todo indica que es lo más sensato. Sin embargo, el viaje no se despliega como una hoja en blanco y cada paso abrirá heridas en la memoria. Pero el pasado que sobreviene no es sólo el de la vida personal. Es la historia la que parece repetirse como en una pesadilla de la que no se puede despertar.

Las complejas relaciones con la "realidad"

Recuerdos del futuro, de Siri Hustvedt, Seix Barral, 784 páginas, $ 985.

Una escritora consagrada que trabaja en sus memorias redescubre los viejos diarios de su primer año en Nueva York, a finales de la década de 1970. Cuarenta años después, esas notas le sirven para reflexionar sobre temas como el paso del tiempo, el deseo o el papel de la mujer en la sociedad, y para constatar que son los recuerdos del pasado los que conforman quienes seremos en el futuro. Siri Hustvedt vuelve a cuestionar nuestras relaciones con la realidad.

Cómo gestionar las propias emociones

En carne viva, de Corina Valdano, Letrame, 316 páginas, $ 780.

Este es un libro y es también un diario de trabajo. Si uno quiere aprender a gestionar hábilmente sus propias emociones tiene que entrenarse en el gimnasio más exigente: el de la vida cotidiana. Fácil es vivir en armonía en un monasterio al pie de las montañas. Difícil es mantenerse en eje con un jefe difícil, una suegra demandante, una madre con la que se confronta, un marido indiferente, hijos adolescentes y el mandato social de un constante no parar.