Libros nuevos

Los amenos y refrescantes ensayos de Luis Gusmán

La valija de Frankenstein, de Luis Gusmán.. Edhasa, 136 páginas, $395.

No hay literatura sin asombro, no hay auténtico lector sin una filiación inesperada. Cada vez que eso sucede, la historia de la literatura se reinicia y es un poco más joven. Naturalmente, no hay viaje sin valija. La de Frankenstein, ese monstruo hecho de tantas partes, es la de todos los escritores. Cada texto, advertido o no, es un pequeño Frankenstein. En este ensayo, con notables ilustraciones de Daniel Santoro, Luis Gusmán devela misterios de esa valija.

La trenza, de Laetitia Colombani, Salamandra, 208 páginas, $495.

Con cerca de medio millón de ejemplares vendidos en Francia y casi treinta traducciones en curso, La trenza fue uno de los grandes fenómenos editoriales de 2017. En esta narración vibrante y conmovedora, Laetitia Colombani, guionista, directora y actriz de reconocido prestigio, aborda las historias de tres mujeres que, nacidas en continentes muy dispares, comparten ideas y sentimientos que las unen en un poderoso anhelo de libertad.









Los delgados límites entre el amor y el odio

Sonata a Kreutzer, de Lev Tolstoi. Barenhaus, 160 páginas, $365.

Sonata a Kreutzer, uno de los relatos más controvertidos escritos por Tolstói, toma su nombre de una célebre pieza de Beethoven y está considerado por la crítica como la creación inaugural de la tercera etapa literaria del excepcional novelista ruso. La trama gira en torno al personaje principal, Pózdnishev, quien en un viaje en tren le cuenta a su compañero de vagón de qué forma su relación matrimonial se fue deteriorando gradualmente.









Una mirada intensa, provocadora y perceptiva

Fuerte como la muerte es el amor, de Diana Bellessi. Adriana Hidalgo, 96 páginas, $350.

En su último libro, la reconocida poeta argentina despliega su personal lenguaje: "...y eso que estoy/ un poco sorda, me decía, con la/ risa abierta ante el misterio sin igual/ la tía más querida en este pueblo/ de Zavalla, que me llamó a las ocho/ para tomar juntitas unos mates/ y contarme al final del día esta/ historia fenomenal, cuik cuik gritaba/ el bicho hablando con la tía, porque/ sabía ella lo escuchaba, y la poesía/ atrás".