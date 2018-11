Libros nuevos

Un coctel para los amantes de las emociones fuertes

Un polvo en condiciones, de Irvine Welsh.

Anagrama, 640 páginas, $599.

Después de sus devaneos por Miami con La vida sexual de las gemelas siamesas, Irvine Welsh regresa a Edimburgo, piedra angular de su universo literario. Aquí el protagonista es un viejo conocido, Juice Terry Lawson, de profesión taxista, pero también incansable seductor, traficante de drogas, encargado de un sauna manejado por mafiosos, adicto al sexo y actor porno amateur. Un polvo en condiciones es Welsh en estado puro: ideal para alguien que no se amilane ante las emociones fuertes.

Retrato de la preocupante impunidad argentina

La raíz de todos los males, de Hugo Alconada Mon. Planeta, 496 páginas, $590.

El periodista Hugo Alconada Mon realizó investigaciones en las que dejó en evidencia la impunidad de empresarios, jueces, políticos y periodistas en la Argentina. "Quien debiera estar preso por corrupto aparece, en la práctica, como el más astuto de todos. Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan".





Una de las mujeres más importantes del siglo XX

Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, de C. de la Cueva. Lumen, 510 páginas, $799.

¿Quién fue Simone de Beauvoir? Esa es una de las preguntas de este libro, pero no es la más importante. Aquí, no es solo una de las personalidades más célebres del siglo XX, sino una mujer cuya experiencia sigue teniendo ecos en la vida de las mujeres de hoy. Esa es la novedad de este libro: los pasos de Beauvoir no se quedan en el pasado, aislados en su mayo del 68 o en su romance con Sartre, sino que se desplazan hasta la manera de caminar y de ver propias de las mujeres jóvenes del siglo XXI.





Foucault, a contrapelo de las relaciones de poder

¿Qué es la crítica?, de Michel Foucault. Siglo XXI, 224 páginas, $460.

Con un prólogo de Edgardo Castro, y tres conversaciones de Foucault en un registro irreverente y esclarecedor, este libro permite entender su trayectoria de pensamiento en el lapso clave que va de 1978 a 1983. Sobre todo, su decisión de repensar la crítica y la "cultura de sí", ambas como prácticas que abren la posibilidad de recobrar autonomía, de rechazar lo que somos e inventar nuevas formas de relación con nosotros mismos, a contrapelo de las relaciones de dominación.