Libros nuevos

Mirada original sobre el primer peronismo

La justicia peronista, de Juan Manuel Palacio. Siglo XXI, 288 páginas, $399.

A la hora de pensar los populismos clásicos latinoamericanos, y al primer peronismo entre ellos, las ciencias sociales suelen suscribir el "paradigma de la aberración": se trataría de regímenes autoritarios y clientelistas, que tendieron a despreciar las instituciones, la división de poderes y las leyes. Desde esta perspectiva, la frase misma "justicia peronista" constituiría una suerte de oxímoron. Este libro se propone desarmar esa presunción y ofrecer una mirada original.









Un "thriller" del alma, escrito con gran oficio

Los días del abandono, de Elena Ferrante. Lumen, 224 páginas, $299.

Todo cambia en la vida de Olga cuando, tras quince años de matrimonio, Mario la abandona por una jovencita. Sola con sus dos hijos, su mundo perfecto se desmorona. Atrapada entre las cuatro paredes del piso que antes llamaba hogar, Olga no duerme, no come y casi no se reconoce: cuando se mira por la mañana, la imagen que le devuelve el espejo es la de una mujer que ha perdido todos sus atributos, y tendrá que buscar otras palabras que la definan y le permitan seguir adelante.











Clásico de la diversión en nueva edición de lujo

¿Dónde está Wally? El libro mágico, de Martin Handford. B de Blok, 32 páginas, $499.

Cuando creó a Wally, Martin Handford no podía imaginar que este personaje con sus gafas y su gorro se convertiría en el fenómeno que es hoy. Cientos de miles de ejemplares vendidos confirman que todo el mundo está buscando a Wally. Esta nueva entrega de ¿Dónde está Wally? El libro mágico tiene solapas en cada página e incluye mejores búsquedas que la anterior. Una edición de lujo para coleccionistas o para quienes no han tenido suficiente con todo lo que había que buscar.

Novela negra con un perro como protagonista

Los perros duros no bailan. de Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara, 168 páginas, $449.

"Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileña. Cuando cachorro tuve uno de esos nombres tiernos y ridículos que se les ponen a los perrillos recién nacidos, pero pasó demasiado tiempo". En esta asombrosa novela, Pérez-Reverte narra la aventura de un perro en un mundo diferente al de los humanos, donde rigen las mejores reglas y están desterradas toda corrección política o convención social. Un mundo en el que a veces hay clemencia para los inocentes. Y justicia para los culpables.