Libros nuevos

Visión refrescante, necesaria y esperanzadora

Wonder. Todos somos únicos, de R. J. Palacio. Nube de Tinta, 32 páginas, $279."Sé que no puedo cambiar mi aspecto. Pero quizá, solo quizá, la gente puede cambiar su manera de mirar...". Con más de cinco millones de ejemplares vendidos, el fenómeno Wonder ha inspirado a sus lectores a vivir con amabilidad y tolerancia. Ahora todos puede descubrir el mensaje de Wonder en este precioso álbum. En un mundo en el que el bullying se está convirtiendo en una epidemia, los libros de Wonder ofrecen una nueva visión refrescante, necesaria y esperanzadora.Una escritora de agudeza insuperableLady Susan, de Jane Austen. Barenhaus, 160 páginas, $295Figura insoslayable de la literatura inglesa, la gran Jane Austen plasma en Lady Susan una aguda novela epistolar: la obra, más corta y menos conocida que sus novelas clásicas (Mansfield Park, Orgullo y prejuicio), pone como nunca en escena dos temas recurrentes en Austen: el matrimonio por conveniencia y los vínculos de una familia de la burguesía rural. Una oportuna y cuidada reimpresión de un clásico por parte de la editorial Barenhaus.La construcción del amor en la ficción televisivaEl amor el amor el amor, de Carolina Aguirre. Sudamericana, 168 páginas, $249.Durante dos años, domingo de por medio, Carolina Aguirre escribió una serie de columnas en la revista de un diario acerca de su trabajo como guionista de TV. En ellas confesó los secretos, las técnicas y los trucos que usan los autores para construir el amor en la ficción, y al revelar esos secretos no tuvo más remedio que contar también todos los episodios de su vida amorosa, desde su infancia hasta el día de hoy. Este volumen recopila esos relatos, junto con otros inéditos.Policial ideal para un verano calienteLa estrella del diablo, de Jo Nesbo, Reservoir Books, 480 páginas, $349.Una ola de calor azota Oslo. La sangre que escapa del cadáver de una mujer que ha sido asesinada en su apartamento llama la atención de las autoridades. Al examinar el cuerpo, que tiene un dedo amputado, se encuentra un pequeño diamante rojo en forma de estrella de cinco puntas. Harry Hole tiene que investigar el caso en compañía del turbio agente Tom Waaler, su declarado enemigo íntimo. Ese es el nudo de este policial ideal para un verano caliente.