Las cosas no son como son

(Especial, desde Nuremberg)- Las cosas son como las hacemos, no como son. Por eso pueden cambiar —menos la naturaleza humana, que esa sí parece ser lo que es—. Y pueden cambiar para bien, pero claro que es mucho más fácil cambiar para mal. Deprime hoy día leer comentarios en internet sobre cualquier asunto o persona, llenos de insultos, de incomprensión, de intolerancia, de parte de tanta gente que se cree en la verdad y con derecho a injuriar lo que en realidad ni siquiera llega a entender.

Mejorar la conducta humana es luchar contra la naturaleza. Doble y difícil lucha: intelectual para llegar a una comprensión más objetiva, y emocional para reprimir los malos instintos, o sea para no terminar solucionando las cosas con violencia. Simplificar la realidad tomándola como naturalmente dada habla de la más completa ceguera. Muchos todavía creen que ni siquiera tienen derecho a pensar por sí mismos (se trata salir de la tutela intelectual autoimpuesta, como decía Kant hace más de doscientos años). O como escribe en la actualidad Juan José Sebreli: "La tendencia de los seres humanos a la dependencia, la conformidad ante lo establecido y la búsqueda de protección prevalecen sobre el deseo de libertad". Hay muchas personas que cambian su propio pensamiento por alguna religión o alguna ideología. A veces esto funciona bien.

Pero pocos son los momentos de la humanidad que no fueron una vergüenza. Un caso excepcional sea quizás el llamado "Estado jesuítico del Paraguay" a lo largo de su existencia en los siglos XVII y XVIII. Montesquieu y Rousseau definieron las misiones como un "monumento a la humanidad" —ellos sabían que allí se vivía mejor que en Europa—. ¿Por qué? En las "reducciones" los jesuitas no tenían pena de muerte, ni tortura, ni había ricos ni pobres y el horario de trabajo oscilaba entre seis y ocho horas, con sendos descansos. Es verdad que miles de indígenas vivían su vida organizada por no más de dos padres (¡!) en cada misión, como es verdad también que tenían un gobierno propio —naturalmente no del todo autónomo—. Pero decir que los jesuitas fueron "paternalistas" y que después de su expulsión en 1767 los nativos no supieron cómo comportarse y que por eso se arruinaron las misiones, es falso. Al entrar en contacto con los guaraníes, los jesuitas los catapultaron desde la Edad de Piedra al Barroco sin escalas... Pero en China y Japón consagraron sin prejuicio alguno a sacerdotes locales en muy poco tiempo, reconociendo de hecho la superioridad de la cultura oriental sobre la europea. El problema actual es la mal entendida corrección política, que prohíbe decir que el guaraní se encontraba en la Edad de Piedra (como si se pudiera decir que un niño de ocho años es tonto por su edad). Y que a pesar de la parcial aculturación no evolucionaron en el poco tiempo que tuvieron (como sí lo hicieron los pueblos de Asia en el lapso de muchos siglos en condiciones muy distintas). Hasta la expulsión, los jesuitas no consideraron posible empezar a formar a los indígenas como sacerdotes, y esto no fue por la habitual arrogancia europea practicada en la colonia, sino por sabiduría. El nivel de preparación de cada jesuita era altísimo, decenas de misioneros centroeuropeos que terminaron en Paraguay, Argentina y Brasil fueron educados en el ejemplar colegio de Landsberg am Lech, en Baviera. En cualquier caso habla muy bien de los jesuitas que, al comprobar la natural dulzura del guaraní, llegaron a preguntarse seriamente qué necesidad había de cristianizarlos, si ya estaban en un estado de pureza natural.

Considerar que hubiese sido mucho mejor dejar a los indígenas desnudos, no adecentarlos ni aculturarlos, es absolutamente legítimo. Pero la invasión del conquistador europeo sucedió, y sucedida, el menor mal que les pudo haber pasado a los ancestros de los paraguayos fue haber sido protegidos por la Compañía de Jesús. Paraguay es hoy bilingüe gracias a los jesuitas, que aprendieron guaraní para poder compatibilizarse y evangelizar. La liquidación de las misiones fue un problema político entre España y Portugal, la de la Orden jesuítica en 1773 fue una cuestión de envidia e intrigas y algo típico del absolutismo.

Diferenciar entre una mala y una buena corrección política es esencial. No decir la verdad, para no pecar de ser políticamente incorrecto, es un error. El problema aqueja en forma aguda a la Europa actual, y aquí se está muy lejos de poder decir algunas cosas objetivas sin caer inmediatamente en malinterpretaciones. O la verdad no es entendida, o los oportunistas están al acecho para neutralizar, callar o deformar lo que no les conviene, acusando al contrincante. La ley de la selva es lo que rige la vida, también fuera de la selva.

Alemania es un espacio de "verdad condicionada" y "limitada", esto tiene que ver entre otras cosas con una carga de culpa histórica en la que el mundo (oficial) se puso de acuerdo. Poco tiempo atrás me topé casualmente aquí en la estación de Nuremberg con Herta Däubler-Gmelin, ex ministra de Justicia de la República Federal de Alemania. Me autopresenté espontáneamente para felicitarla, porque la actuación de su período me pareció brillante. En el año 2002 se atrevió a comparar la actitud de Bush con la de Hitler (querer distraer de los problemas políticos internos con una intervención internacional), y a raíz de eso tuvo que dejar su puesto.

La vida no es lo que dicen las declaraciones, las leyes, los códigos o los libros de historia. La vida es otra cosa, que seguramente no se deja atrapar en ninguna fórmula, y menos en convenciones. Sentirlo así es lo que da esperanza de sobrevivir bien.

Quien confunda la verdad con (cualquier) partido político se encuentra más o menos en la estratósfera. Habrá que recordar las precisiones de Hannah Arendt sobre este particular: la palabra "partido" viene del latín pars, parte, y significa que se trata de una parte de la población de un país determinado, que tiene intereses muy específicos y que se organiza con el fin de poder llevarlos a cabo. Un partido nunca puede hablar en nombre de todo el pueblo, porque por definición sólo representa a una parte del mismo, y en la mayoría de los casos en contra de los intereses de otros sectores de la población. Esto lleva a la contradicción, cuando un partido constituye un gobierno y pretende así hablar por todos...

Considerar que hubiese sido mucho mejor dejar a los indígenas desnudos, no adecentarlos ni aculturarlos, es absolutamente legítimo.