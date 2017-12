La recopilación de la prosa breve de dos narradores inconfundibles

Roberto Arlt y Juan José Saer imprimieron para siempre su huella en la literatura en lengua castellana. Dos recientes volúmenes permiten asomarse a sus ricos universos

Se sabe: el verano suele ser el momento ideal para la lectura. Las vacaciones, con su apertura a modalidades de libertad impensables durante el resto del año, permiten a quienes viven en el vértigo urbano sumergirse en la paz que demanda un libro. Sin embargo, las propuestas editoriales que predominan están vinculadas, tristemente, al pasatismo puro. Aunque hay valiosas excepciones.

Seix Barral ha lanzado recientemente al mercado los Cuentos completos de dos notables narradores argentinos que, cada uno a su modo, marcaron para siempre la literatura en lengua española: Roberto Arlt y Juan José Saer.

A un precio accesible, ambos volúmenes constituyen universos en sí mismos. Otro elemento que suma a la hora de valorarlos son los prólogos, escritos por prestigiosos representantes de la nueva narrativa nacional: Martín Kohan se encargó de presentar a Arlt y Fabián Casas hizo lo propio con el santafesino Saer. Lo que sigue son dos fragmentos de las mencionadas ―y medulosas― introducciones.

"Los mundos de Arlt (no todos los escritores alcanzan a constituir mundos que puedan llamarse de veras suyos; Arlt, fuera de dudas, es uno de los que sí) están plenamente presentes en sus cuentos: están los personajes defectuosos (los deformes, los contrahechos, los «tísicos perversos», el «monstruo jovial», los rengos, los tuertos, los jorobados), están los ambientes turbios (los de los canallas, los espías, los contrabandistas, los estafadores, los tratantes de blancas, los traficantes de drogas; «el hampa de la literatura», «los prostíbulos más espantosos de provincia», los «dramas oscuros que se gestan en las entrañas de las grandes ciudades»). Pero está, por supuesto, sobre todo, esa retórica de la infelicidad y la desesperación que es el sello de Roberto Arlt, su verdadero «mundo» después de todo: la voz febril de los que se hunden y saben que se hunden, la de los que no pueden más de aburrimiento o de angustia, la de los incapaces de sentir compasión, la de los que la sienten pero a la vez la desprecian, la de los que no saben qué hacer con su vida, la de los que no saben qué hicieron con ella, la de los infelices sin remedio". Martín Kohan.

"¿Por qué si las condiciones externas de mi vida en el día de hoy no difieren del día de ayer, sin embargo, hoy cargo con un peso en el plexo, con un dolor en el alma y una angustia sin objeto? ¿Por qué cambió mi ánimo si objetivamente no cambió nada en el entorno que lo justifique? ¿Qué muebles se movieron secretamente en mi cabeza para que lo que ayer era templanza y alegría hoy esté cerca de la desesperación? Algo de esto se preguntan todos los personajes saerianos a lo largo de estos relatos polimorfos que forman este gran libro. Sobre el final de Algo se aproxima, el relato que termina el primer libro de cuentos de Saer y que, a su manera, abre el mundo de investigación en el que se sumergirán miles de lectores fanáticos, un personaje le pregunta a otro, mientras comen en un bar, si la vida tiene sentido. Y el que come, riendo, le dice: «Ninguno, por supuesto». Frente a una vida sin sentido, los personajes saerianos aman, odian, se traicionan y responden con dulzura o cinismo a eso que «se aproxima». Que es del orden de lo inefable, como la realidad". Fabián Casas.

