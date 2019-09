La guerra que iba a terminar con todas las guerras

Con una serie televisiva y un reconocido libro de memorias como disparadores de la reflexión, el destacado historiador y escritor argentino que firma esta nota reconstruye el sentido profundo de una contienda tan olvidada como decisiva para la formación del espíritu contemporáneo: la Primera Guerra Mundial

Federico Lorenz

Por distintas cuestiones fue recién hace unos días que me encontré en la pantalla con la serie Peaky Blinders (Netflix). La recomendación para verla, hecha por mi hija, tenía dos ejes principales: que la trama era muy buena (es la historia de una banda de gángsters ingleses en Birmingham, en los primeros años de la década de 1920, y su expansión hacia el sur, a Londres) y que "a vos te va a gustar porque tiene muchas cosas de historia". Efectivamente, en la trama se mezclan las grandes huelgas que caracterizaron los primeros años de esa década, la agitación del IRA (Ejército Republicano Irlandés) y la fiebre revolucionaria que, a impulsos de la Revolución Bolchevique, se extendía en aquellos años por todo el mundo.

Debo confesar, sin embargo, que lo que más me atrajo de la serie no fue ninguna de esas cosas. Lo que definitivamente cautiva es la marca de la Gran Guerra, el impacto cultural de la guerra de masas y la matanza de las trincheras que ha sentado un piso de dolor y violencia que pavimentó el camino para la brutalidad de la primera mitad del siglo tanto como para las enormes ansias de liberación, redención y destrucción de ese mundo que, como la boca de un gigante, se había comido a sus hijos en las trincheras.

Tommy Shelby, el jefe de la banda, es un veterano de guerra. Combatió en el Frente Occidental, en las trincheras, como tunelero. Su trabajo consistía en cavar galerías a través de la tierra de nadie bajo las trincheras alemanas, para llenarlas de explosivos y hacerlas volar. Fue herido y condecorado en dos ocasiones por valentía con la Medalla Militar y la Medalla por Conducta distinguida. Pero de regreso en Small Heath, en Birmingham, arrojó sus condecoraciones al canal por el que las barcazas llevaban y traían mercaderías (y que utiliza para sus actividades ilegales). En la serie hay una gran cantidad de referencias tanto a la experiencia bélica como a las categorías que los sobrevivientes elaboraron a partir de la conducta en el campo. En más de una ocasión Shelby, el delincuente, arenga a su banda recordándoles "Francia". A partir de haber sido soldados allí o no elige a sus hombres, y lo mismo hacen los policías a los que enfrenta. Cuando esté atravesando una delicada situación con su archienemigo, el inspector Campbell, lo denostará al recordarle que él no fue a la guerra, y logrará un acuerdo con Winston Churchill (una escena memorable) en una carta en la que le recordará sus servicios a la Corona (no es tan llamativa la apelación a mano de obra desocupada e ilegal como el hecho de que lo que hace que el futuro primer ministro acceda a las demandas de Shelby sea la apelación a la experiencia en la primera línea y el compartir esos valores).

El escenario sombrío de las hazañas de esta banda de contrabandistas y gerentes de apuestas clandestinas que temporada a temporada expande su negocio se realza por las evidentes secuelas de una guerra que nunca se fue de sus cabezas. El hermano del protagonista intenta suicidarse y no tiene problemas en matar a golpes a un joven canijo que le hace de sparring; uno de los integrantes de la banda se cree una whizz bang, una bala silbadora, de las miles que cayeron sobre ellos en el Frente. Es probable que muchos de esos detalles pasen desapercibidos para quienes ven la serie, pero son guiños formidables para comprender el clima melancólico, mortuorio y enfermizo que cayó sobre Europa después del Armisticio y que abonó el camino a la segunda conflagración, el ingrediente para la era de las catástrofes, en palabras de Eric Hobsbawm (Historia del siglo XX). ¿Quién, que había visto morir a decenas de compañeros y enemigos, se iba a sorprender por una muerte en un callejón? ¿Qué respeto podía haber frente a las instituciones cuando "lo que nos habían mandado a hacer allí" lo habían realizado en nombre de ellas? ¿Cuánto vale una vida, si lo que se instala es el "minuto del soldado"?: todo lo que se tiene en una batalla; todo en un instante, y no importa ni lo que ha sucedido antes, ni lo que vaya a suceder después.

Absorbida por la espectacularidad de la Segunda Guerra Mundial, acaso por lo inconcluso de sus efectos, por la dificultad de ver la justicia de los fines, el impacto de la Gran Guerra, la que iba a terminar con todas, no ha sido lo suficientemente considerado, sobre todo en aquellos países que por la propia trayectoria o por la distancia del escenario de sus principales acciones, la ven solamente como el antecedente, precisamente, para el segundo conflicto global.

Muchas de las escenas de la serie recuerdan uno de los libros más potentes sobre aquellos años: Adiós a todo eso (Goodbye to All That), publicado en 1929 por Robert Graves. Los largos sobretodos de los protagonistas de la serie recuerdan uno de los pasajes más emocionantes del libro, en que el poeta y escritor, veterano de guerra también, recuerda los amaneceres en los que se ponía su capote militar sobre el pijama y salía a caminar por las calles para combatir el insomnio solo para encontrarse con otros muchos como él atrapados en las mismas pesadillas. Graves despertaba entre gritos para descubrir que el cuerpo a su lado era el de su esposa Nancy, y no el de un compañero o un boche muertos, y que el bombardeo de los fritzies no podía caer sobre su cama. Que ya no habría más bombardeos.

Adiós a todo eso fue un éxito inmediato de ventas –aun a pesar de la crisis económica– y le permitió a Graves dedicarse a la escritura y sostener a su numerosa familia. El escritor había peleado en un regimiento que tenía una gran tradición: el Segundo de Fusileros Reales Galeses. Uno de sus compañeros allí, el poeta Siegfried Sassoon, llamado Mad Jack, también había arrojado sus condecoraciones al mar, como Shelby, tras publicar un alegato antibelicista. Muchos, muchos años después, los veteranos estadounidenses de Vietnam sembraron con sus medallas el Congreso, en Washington, en rechazo a una guerra impopular y cuyos motivos no comprendían. ¿Era muy diferente el estado de ánimo al terminar la guerra? ¿Quién había ganado, y para qué? ¿Qué hacer con una guerra en la que no había familia británica que no hubiera perdido a algún ser querido, que dejaba la economía arruinada y el suelo francés y belga sembrado de cuerpos sin identificar?

La palabra desaparecido (missing in action, disparu), de tan precisa connotación para nuestra cultura, tuvo su origen en la realidad militar de la Gran Guerra. La muerte a escala industrial, las decenas de miles de muertos por unos pocos kilómetros cuadrados de territorio pulverizado por el bombardeo y revuelto por las lluvias, generaron que los cuerpos sin identificar y los combatientes cuyas tumbas nunca fueron identificadas conformaran regimientos enteros. Todavía hoy afloran sus huesos en los antiguos campos de batalla, y engrosan el osario en Verdún. A veces, las modernas técnicas de identificación antropológica les devuelve la identidad a alguno de ellos. Muchas veces, nunca se sabrá de ellos, como los muertos de Hill 60, en Bélgica, que voló por los aires y cuyo estallido se escuchó en el Sur de Inglaterra (Shelby podría haber sido uno de los tuneleros en esa acción).

Peaky Blinders está atravesada por el clima del duelo irresuelto y las secuelas físicas de la guerra. Vemos heridos, no así mutilados. Hacia 1920, cuando se ambienta la serie, éstos, que habían sido motivo de orgullo en los primeros desfiles de la Victoria, ahora eran ocultados en clínicas especialmente creadas para hombres sin brazos ni piernas, donde la cirugía estética se reducía a reconstruir sus rostros con máscaras de porcelana. Y muchos, muchos vestidos y trajes negros. Inglaterra, como el resto de Europa, estaba de luto. Pocos años antes, barriadas enteras habían perdido a sus jóvenes (en eso el grupo de protagonistas de la serie es una excepción, pues se han salvado todos). Los británicos apelaron al reclutamiento obligatorio recién en 1916, tras el desastre del Somme. En el verano de ese año, una particular forma de reclutamiento reveló la escala de la matanza de forma trágica. Los Pal Battalions eran unidades reclutadas por distintos tipos de afinidad (los trabajadores de una fábrica, los estudiantes de una escuela, los habitantes de un barrio). Cuando el 1º de julio de 1916 salieron de sus trincheras rumbo a las posiciones enemigas, las ametralladoras alemanas comenzaron a escribir los centenares de telegramas que llegaron, como si también fueran oleadas de asalto, a las barriadas obreras de toda Inglaterra. Tan fuerte fue el impacto que ese sistema fue abolido.

Pero ya nadie miraría a la muerte, y por lo tanto a la vida, de la misma forma. Frente a la pantalla, recuerdo lecturas de hace años. El jardinero, melancólico cuento de Rudyard Kipling en el que una anciana busca a su muerto en Bélgica, en el cementerio de Hagenzeele. Las guías Michelin se especializaron, por aquellos años, en ofrecer mapas para que los deudos pudieran recorrer los antiguos campos de batalla, que de a poco se transformaron en sitios de memoria y recogimiento. Es que las relaciones con los muertos tampoco fueron las mismas: Poli, otra de las integrantes del clan Shelby en la serie, visita a una médium, una de las muchas cuyo negocio floreció ante la cantidad de familias desesperadas por tener alguna noticia de sus hijos ausentes.

La psicología de guerra estaba en pañales, y dio un salto formidable en esos años. Pero ese avance no impidió que los primeros casos de lo que hoy llamamos “fatiga de combate” o “síndrome de estrés postraumático” (y que conocemos asociado a los casos de suicidio en los excombatientes de Malvinas) fueran tratados como “deserción” y “cobardía” en el campo. Aquellos soldados afectados, 309 en el ejército británico, fueron fusilados luego de ser juzgados por una corte marcial. Sus legajos incluían la sigla S.A.D. “Sad” significa triste, pero también, “fusilado al amanecer”, el eufemismo elegido para esos casos a partir del momento en el que la condena era aplicada. Las familias de esos fusilados fueron estigmatizadas como familias de cobardes. Y si bien desde 2001 hay un monumento a estos hombres en Staffordshire, sus descendientes tuvieron que esperar hasta 2006 para que el Estado británico los perdonara, aunque no revisaba la sentencia. Solo que admitía que en algunos casos el juicio había sido injusto. ¿Recordamos La patrulla infernal, la gran película de Stanley Kubrick, donde a uno de los desertores lo atan a la camilla para fusilarlo?

Muchas, muchas evocaciones despierta la serie. El negro del humo de las chimeneas y de la ropa de los sobrevivientes, en esos años iniciales de la década de 1920, se derramó desde la pantalla hasta mi memoria, me hizo pensar en los hilos invisibles de la marca cultural que significó aquella gran guerra, que destruyó para siempre la épica bélica y patriótica y acaso, muy lentamente, comenzó a amasar la de la solidaridad. Peligrosa épica, la de la camaradería, que tanto permite un guiño ficcional de Churchill a un contrabandista de Birmingham como cimentar la lealtad entre los miembros de los Freikorps alemanes de los camisas negras italianos. Es bueno entonces que por distintos canales estas memorias sigan latentes, tanto para despertar la curiosidad de las nuevas generaciones como para funcionar como advertencia. Para volver al principio, la brecha generacional para procesar estos vehículos culturales es enorme. El diálogo con mi hija adolescente sobre la serie me recordó uno de los mejores cuentos de Graves, La tregua de Navidad, que versa sobre el encuentro, entre la Nochebuena y la Navidad de 1914, de soldados ingleses y alemanes en la tierra de nadie. El narrador, un anciano, debe explicarle al “joven Stan”, su nieto, por qué no asistirán ni él ni sus compañeros a una marcha antinuclear. No se oponen a la guerra; el ejemplo de la confraternización es, en realidad, una justificación del poder disuasorio de las armas: ingleses y alemanes pudieron enterrar a sus muertos, según el relato, porque se tenían tanto miedo como respeto. También, de que hay algo de lo que emerge entre los sobrevivientes que está más allá de la comprensión de los que no han estado bajo fuego.

¿Nos convencería hoy a nosotros el viejo soldado? Algunas guerras aún merecen ser peleadas.