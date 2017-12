La generación del 50

Osvaldo Aguirre

Si la historia de la literatura de Rosario debiera contarse con imágenes, uno de los capítulos principales estaría contenido en una fotografía de los años 60. Desde la calle, el autor desconocido puso el foco en diagonal sobre la puerta de la librería Aries, en Entre Ríos 687, para mostrar, de derecha a izquierda, a Hugo Padeletti, Luis María Castellanos, Hugo Gola, Reynaldo Papalardo, Aldo Oliva, Rafael Ielpi y Rubén Sevlever. Los personajes posan sin rigidez, hasta actúan cierta naturalidad. Las miradas divergen, se dirigen a la cámara, al piso, a un elemento o suceso que quedó fuera de cuadro. Las posturas tampoco coinciden, algunos parecen indiferentes, o ensimismados en sus pensamientos, y en otros la sonrisa parece apelar a la complicidad con el espectador. Hay otra imagen del mismo día, donde los escritores, salvo Papalardo, aparecen retratados en el interior de la librería y se vuelve a producir el cruce de la pose y el repentismo, esta vez como si el fotógrafo los hubiera sorprendido en medio de una conversación.

El valor de esa fotografía excede lo meramente documental. Así como Con los pintores amigos, el óleo de Augusto Schiavoni, retrató el lugar de los artistas y las discusiones estéticas de su época, la imagen reúne a unos escritores que podían ser vistos como parte de un grupo pero que ante todo se definían por distintas concepciones de la literatura y en particular de la poesía. No es casual que las fotografías fueran tomadas en la librería Aries, de Sevlever y Papalardo, un espacio de reunión habitual para los jóvenes intelectuales de Rosario entre fines de la década del 60 y principios del 70. Tampoco que Oliva aparezca en el centro, del mismo modo que la historia oral le reconoce ese sitio en la escena literaria rosarina y en la bohemia de los bares vecinos a la Facultad de Filosofía y Letras, mientras Padeletti y Sevlever, quizá los menos gregarios del grupo, se ubiquen en los extremos.

Los poetas fotografiados bajo el letrero de la librería Aries pertenecían a la generación del 50, que en la ciudad de Rosario gravitó alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras y del circuito de bares que se extendía en las cercanías, sobre las calles Entre Ríos y Santa Fe. Nacido en 1932, Sevlever pasó su infancia y juventud en el pueblo de Monte Vera, donde su madre trabajó como maestra, y en la ciudad de Santa Fe. Sus contactos iniciales en el mundo literario fueron Luis Gudiño Kramer, a quien mostró sus primeros escritos, José Luis Vittori, que dirigía el suplemento literario del diario El Litoral, y Francisco Urondo, al que conoció en la Facultad de Ingeniería Química, donde comenzó estudios universitarios que abandonó al poco tiempo, debido a que partió a Mendoza a trabajar durante unos meses como vendedor de libros. En 1957 regresó a Rosario y de modo casual se radicó en la ciudad, donde vivió hasta su muerte, en 2011. Al respecto, contó el poeta en una entrevista: "Un tío mío, que era ingeniero, me dio una recomendación para entrar a una oficina de Gas del Estado. Tenía que viajar a Buenos Aires para llevar la recomendación y buscar trabajo. Salí en el ómnibus de Santa Fe, llegué a Rosario y me fui a saludar a unos parientes, antes de seguir para Buenos Aires. Y me topé con un tipo que estaba en un café, recuerdo que me miraba cuando yo entraba y que resultó ser Aldo Oliva. Empezamos a charlar de literatura y me dice "caramba, vos tenés inquietudes, cómo puede ser que te vayas a Buenos Aires, quedate acá, yo te presento a los amigos, yo voy a la Facultad de Filosofía y Letras y hay mucha gente en Letras que te va a interesar".

El ambiente intelectual rosarino se renovaba entonces con la incorporación de jóvenes profesores a la Facultad de Filosofía y Letras, como Ramón Alcalde, David Viñas, Adolfo Prieto y Tulio Halperín Donghi. La influencia de estos profesores se proyectó en varias líneas: la formación de críticos y escritores que comenzaron a publicar sus primeros textos en la década de 1960; la politización estudiantil, ya que Alcalde y Viñas integraban el Movimiento de Liberación Nacional, agrupación de izquierda que alcanzó una presencia fuerte en Filosofía y Letras; y el impulso a nuevas publicaciones, como la revista Pausa, en 1957, y el Boletín de Literatura Hispánica, en la década siguiente. Sin embargo, lo que los nuevos escritores exponían era que la literatura no se aprendía solo en las aulas y que debía leerse en el contexto de la cultura, la historia y las demandas de la actualidad. Como lo relató Noemí Ulla en la novela Los que esperan el alba (1967), una ficción inspirada en el grupo del Ehret, el poeta Diego Raigal, protagonista de la historia basado en la figura de Oliva: "(...) planteaba la necesidad de comprometerse con lo que uno había elegido, el jugarse entero por aquello que entrañaba para uno la autenticidad. Diego tenía un repertorio enorme de conocimiento. Diego tenía sabiduría. Diego era sabiduría. Pero no aquella adquirida en la domesticidad de la cultura, la frecuentación planificada de las bibliotecas, en la frialdad de los recintos del intelecto".

Ulla condensó en una pregunta las preocupaciones de aquellos jóvenes: "¿Quién podía alcanzar a transmitir a través de la palabra la sensibilidad y los conflictos de esta época?".

Daniel Wagner aportó otro testimonio de época: "Con Sevlever, Oliva y varios otros amigos nos veíamos en el Ehret y en otros bares cercanos a la Facultad. Más adelante frecuentamos el bar Londres (Rioja y Maipú) y el Ancla (San Juan y Maipú). Se hablaba mucho de literatura, y también de política, música, pintura, y, en ocasiones, hasta de fútbol. No hubo en esos grupos ningún consenso. Lo más importante, sin duda, fue el estímulo recíproco. Compartimos, además, una necesidad casi compulsiva de trasnochar y discurrir".