La flor que traje del infierno

Virginia Ducler: "No rompimos nada porque no había nada".

Novela. Cuaderno de V. Virginia Ducler. Mansalva, 112 páginas, $440

“Sé que mis parientes se van a enojar porque escribo estas cosas. Pero salió solo, yo no lo decidí”. La historia que cuenta Virginia Ducler en Cuaderno de V es de principio a fin una crónica desde el campo de batalla. Es la referencia de un trauma personal y familiar, pero por encima de la trama cegadora que se abre paso con el relato, es sobre todo la historia del nacimiento de un recuerdo, y la condición de posibilidad de la memoria para hacer audible lo inaudito, para permitir que un dolor enfermizo y enfermante encuentre un límite en la palabra que le pone nombre.

Repentinamente Vica, protagonista del relato en primera persona, sabe que fue violada a los cuatro años. “Fue todo muy raro. Recordé con el cuerpo”. A partir de ese momento el personaje se desdobla para ir y venir del pasado al presente, repartiendo a esa niña que expresa con el cuerpo todo el estropicio de su mundo, convirtiéndose a esa edad en una adulta para sobrevivir, en forcejeo constante con la mujer mayor que encuentra en aquella intempestiva sensación física una luz gradual para salvarse.

En un hogar descalabrado Vica, la mayor con cuatro hermanos varones, deambula entre lo que en la casa familiar ha sido deliberadamente oculto. Su padre juez es un hombre imperioso y tiránico al que ella desea querer. Junto a sus ataques de pánico, a la incontinencia que la hace mearse encima cada noche, a enfermar de disfonía, al miedo que la arrincona en un estado de abandono, hay en Vica un deseo redentor que la empuja a perforar los secretos familiares. Por ejemplo al preguntar con insistencia por el abuelo de su padre, Sal, un referente de la mafia polaca, que en la zona de Pichincha había regenteado prostíbulos.

La recomendación a esa nena que se rebelaba sin captarlo a la asombrosa capacidad de olvido de su familia era siempre callar, no contar, no decir. Ese mandato de silencio se pega en el cuerpo de la protagonista, una marca de aniquilación que la hace caminar en el risco de la locura. Pero hay una intuición que siempre la detiene, una iluminación que le anticipa un posible sentido, una idea de que tal vez haya que sufrir mucho para alcanzar la felicidad.

Y un día Vica, acostada en su cama, descubre que el recuerdo que esperó cuarenta años estaba allí junto a ella. A los cuatro años alguien que entra a su cuarto con una capucha se le arrima. ¿Es algo que pasó o algo que imagina? “¿Quién es ese que me hace cosas en mi cama, en la oscuridad, por atrás, entre mis piernas?”. La nena quiere llamar a su madre pero la aparición nocturna le tapa la boca hasta que cuando eso termina abre la puerta de su cuarto y se escapa.

Hasta que desde el futuro llega ese día en que Vica ve que su padre y el que entra a su pieza a tumbarse en su cama son la misma persona. El juez cometió un error. No se puso la capucha negra. Es eso lo que hizo que la infancia terminara a los ocho años, cuando Vica se obliga a ser una adulta que ayude a la nena a dejar atrás la negación, la propia y la de sus mayores. La protagonista está lanzada a ser ella misma una antorcha de las zonas oscuras de la infancia. La lucha para recobrar lo enterrado que no puede ser sino a muerte porque es para escapar de la muerte.

Las hilachas de ese tiempo que confunde no tocan solo a Vica. Uno de sus hermanos, Fredy, será su aliado. Fredy acaba de recordar que a los cinco años el padre lo violó. La forma de soltar ese linaje enfermo que lleva muchas generaciones será soltarse del mutismo. La estrategia implica un trabajo supremo. Hay que romper todo. ¿Cómo hacerlo? Simplemente desmontándose de esa obediencia con una pregunta que corta treinta años sin poder respirar, una pregunta al padre que ya no traslada vacilación sino certeza. Una operación comando. Entrar a la casa de los padres, decirlo y marcharse. “Papá, por qué me violaste”.

El padre/juez que rechaza los cargos. La madre testigo que al negar borra las huellas del verdugo de sus hijos. La culpa de Vica por traicionar a su madre con su padre. Culpa por hablar, culpa por callar, culpa por no querer al padre, culpa por querer su protección. Hasta que en la pregunta acusadora de los hermanos lanzados a hablar, en ese silencio roto, está la supervivencia. La familia era un armazón sin sustancia. La idea de romper todo funcionó como impulso pero no había nada que romper. “No rompimos nada porque no había nada”.

“Mi padre fue mi primer maestro, me enseñó el dolor puro, el dolor más profundo. Gracias a él tuve que entrenarme toda la vida, desde los primeros años, para salir del infierno. Si no muero antes de terminar este libro, significa que gané la batalla”, dice Vica. Hasta el momento final el padre, dentro y fuera de la novela, dirá lo mismo. El que visita Vica con su tía en el geriátrico y el que cruza hace tres meses la escritora en una audiencia judicial. “Nunca penetré a ninguno de mis hijos”.

El padre de la autora murió hace dos meses sin reconocer los abusos por los que en la vida real ella y su hermano lo acusaron. Virginia Ducler coloca a la niña Vica y a la adulta en una travesía narrativa, en un movimiento que sirve para exponer las secuelas de la tristeza, pero también los pasos para huir del dolor. El gran logro de un texto duro es mantener la llama de ese deseo que se abre paso, el de una persona que en definitiva sufre pero no tiene ningún interés en permanecer en la pena. Y que no procura alejarse de su padre sino tender un puente hacia él que no puede sino estar hecho de un acto de reconocimiento y de perdón. El epígrafe que abre la novela, de Rilke, es un punto de encuentro entre la escritora y la protagonista. “No basta tener recuerdos. Hay que saber olvidarlos si son muchos, y con gran paciencia esperar hasta que vuelvan”.

