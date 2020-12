Fernando de la Riestra: lucidez y ternura

Una vez me dijo que, por fortuna para los fanáticos de Los Beatles, la paleta polícroma de McCartney estaba equilibrada por el negro de Lennon. Un comentario típico de él. Era un melodista superlativo, y “su” John Lennon particular, fueron los poetas cuyas letras elegía. Comenzaba desplegando los destellos tornasolados de su instinto, y el negro corría por cuenta de la poesía, la que en algún sentido cargaba también con la percusión. Bajista, cuando componía se preocupaba –en la construcción del entoldado– por los puntos más altos, y tendía cables de uno al otro, por donde la melodía haría sus acrobacias. Una vez leí que Picasso decía: “… a veces busco un azul y no lo encuentro; entonces, pongo rojo”. Me acordé del comentario de Fernando: arte puro.

Fernando hacía reír y se reía mucho. Aunque sus ojos nunca se rieron de la misma forma en que se reía el resto del rostro. Había en ellos –por aquí, por allá, hacia el fondo– un imperturbable risco mineral y milenario. Algo estricto, una severidad para amputar el sentido. Comenzados los ’70, una vez le dije que la mejor manera de amar a la patria era ser capaz de morir por ella. Se rio y me miró con aquellos ojos: la manera más elevada de amarla, me contestó, es ser capaz de vivir por ella. En otras palabras: que yo no tenía idea de lo que estaba diciendo. No fue una refutación política, ni algo vinculado con la valentía, o con la cordura o la locura. Lo entendí mucho después, porque uno no aprende cuando debe, sino cuando está en condiciones. Este pasaje de mi afecto por él está rimado por una canción suya, inolvidable (como tantas otras): “… también aquí nacieron dulces hijos míos / Que entre tanto hastío te endulzan bellamente / Hay que aprender a resistir”. Juan Gelman. En algún lugar de mí, necesito que esto tenga un sentido. Pero no quiero saber cuál es.

¡Todo este año de cielos de Flandes! Cielos bajos, irritables, con sus barrigas festoneadas por cintas termoadhesivas de color gris marengo. Quino, Fontova, Pino, El Diez, Fernando. Una noche, no hace tanto, recibí otro himno. Fernando me mandaba Telegrama a tu ancianidad, con letra del poeta Félix Grande: “… si por temor o por incertidumbre / esta noche no empujas esta puerta / tras la que está desnuda ya y despierta / la prohibida mujer llena de lumbre”. Alcé mi nariz para probar la calidad del aire: agua salada, tejido muscular caduco, sal de amoníaco y vinagre. Año dos mil veinte: culebras que espantaron el espejo.

En febrero o marzo del año 1974 viajamos a Córdoba. Su grupo se llamaba Éxtasis, y eso era escucharlos. Nada más llegar, yo fui a una reunión cerrada en la Universidad, en la que Roberto Quieto nos dijo que el General Perón tenía, cuanto más, seis meses de vida. Le regaló tres, porque murió el 1° de julio. Ensayamos en el Paraninfo. A él lo acompañaban Lucas Demare en primera guitarra, Jorge Lützow-Holm en percusión y Rubén Bass en acústica. En un momento dado, era el turno de un solo de guitarra de Lucas. No sé si a todo el mundo le pasa; a mí, sólo tres o cuatro veces en mi vida. De pronto una voz, un instrumento, un paisaje, producen la suspensión de los sentidos. Es como si el cuerpo fuera transportado a otra dimensión, y mientras se es consciente de que algo de un orden contrario está en acto, se desea que ese instante no termine nunca. Tal vez por eso, no se puede salir de allí hasta que cesa. El único esclavo duradero es el del amor, dijo Wilde, porque es el que consiente la tiranía. Bueno, Lucas arrancó con un fraseo y todos nos apretujamos en el aplazamiento de la vida real. Fernando no fue hechizado, porque rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, y se dedicó a sostener con el bajo la voz de la guitarra hasta que Lucas (o la música) decidieron que ya estaba bien. Cuando terminó, yo olfateé el olor a escombro, a final anticipado. Lo que relato, tiene un sentido, que está al alcance de la mano. Pero no quiero saber cuál es.

Lo último que escuché de él fue una pastoral escrita por Quique Scheinfeld. Sobre los instrumentos, Fernando compuso otra línea melódica, le puso letra y la cantó: “… sentados frente a frente”. Antes, a fines de septiembre, me había mandado una tanda de canciones, Fernando de la Riestra y Grupo. Varias décadas después de Dulces Sonidos (un grupo nacional que cantaba en inglés, al que yo iba a escuchar del lado de afuera a los dieciséis años, cuando ensayaban sobre la calle Urquiza, que ejecutaba una canción locomotiva, Five O’Clock Tea). Luego vinieron Fisoruga, Éxtasis, Mundo Bizarro, El Umbral, sus tribus. Tal vez no en ese orden, y es posible que no exactamente con esos nombres. Uno de los temas septembrinos se llama La alarma: “… durante la noche, suena la sirena, de una fábrica cerca de mi casa…”. Una melodía transida de presagio y de torres, con los platillos que suenan entre campanas y la voz que descansa sobre vidrio quebradizo.

Bueno. La alarma no sonó, mi querido Fernando. Y era para vos, solo por ahora. Mejor no haber sabido que sería así.