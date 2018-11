Espantar a las pretensiones

¿Qué le recomendarías a una persona joven que quiere empezar a escribir?

Para empezar, escribir mal. En el sentido de no querer escribir pensando en DOUBLE_STRAIGHT_QUOTEyo quiero hacer literaturaDOUBLE_STRAIGHT_QUOTE. Cuanto menos respetás lo que hacés... no en el sentido de DOUBLE_STRAIGHT_QUOTEhago cualquier cosaDOUBLE_STRAIGHT_QUOTE, sino en el sentido de escribir sin pretensiones de ser un escritor. Y, en realidad, parece una pavada, pero escribir es escribir. No hay más que eso. Me acuerdo de una entrevista que le hacían a Martín Kohan, donde decía: DOUBLE_STRAIGHT_QUOTESi no podés empezar, escribí una palabraDOUBLE_STRAIGHT_QUOTE. O sea, cualquier palabra; y ya no tenés más una hoja en blanco. Y después fijate si esa palabra la podés conectar con otra cosa.

¿Por dónde recomendarías empezar a leer?

Ese camino conviene hacerlo a los tumbos, hacer el recorrido que te salga. A mí me pasó que, cuando empecé a leer pensando que era lector (iba a los bares y leía poesía), había arrancado con los simbolistas, Baudelaire. Yo quería salir y decir: DOUBLE_STRAIGHT_QUOTELeí Las flores del malDOUBLE_STRAIGHT_QUOTE. Y di con Pobre Bélgica, un diario de viaje de Baudelaire, una cosa muy rara: hay unas partes que son de peripecia, hay partes que son graciosas, como que él se burla; eran cosas que yo entendía más. Y por leer eso, me enteré de que alguien lo conectaba con Felisberto (Hernández), entonces fui y lo agarré a Felisberto. Después, cuando conocés a Aira, empezás a leer a Aira, que hay tanto que nunca terminás. Y eso también te marca, algo te marca. Por eso me parece que está bueno hacer el recorrido propio: no llevar a alguien a una biblioteca y decirle DOUBLE_STRAIGHT_QUOTEempezá por acáDOUBLE_STRAIGHT_QUOTE, sino llevarlo a una cancha de fútbol y decirle DOUBLE_STRAIGHT_QUOTEempezá como puedasDOUBLE_STRAIGHT_QUOTE.