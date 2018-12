Entre Rimbaud y Dylan Thomas

Un libro de poesía puede ser concebido como una recopilación de poemas a la que en algún momento un autor decide dar la entidad de libro y, en el mejor de los casos, publicar, o puede ser gestado como una "obra", en el sentido de guardar una cierta coherencia entre los textos que lo integran y así, más allá del valor individual que puedan poseer, conformar un corpus.En el caso de El enemigo de los Thirties, de Juan Arabia —nacido en Buenos Aires en 1983; poeta, traductor y ensayista, y además director de la revista y editorial Buenos Aires Poetry—. es clara la intención de haberlo concebido como algo orgánico. Y aquello que lo motiva no es tanto la poesía en sí, sino los poetas —y ciertos poetas en particular, fundamentalmente Dylan Thomas, Rimbaud y Coleridge-. No obstante que lo subjetivo se pone en juego, es la admiración de Arabia por estas figuras lo que configura el sentido de estos textos.

Enfrentando la idea de que el poema debe bastarse a sí mismo en sus posibles significados y resonancias, se incluyen notas que esclarecen términos como recurso.

Es así como nos enteramos en el poema "Final" de que los "Thirties Poets" fueron los ingleses Auden, Spencer y MacNeice, "una corriente poética con fuerte contenido social y político, que a su vez proponía devolverle a la poesía el contacto con públicos masivos", y que el "enemigo" sería el galés Dylan Thomas, cuyo tristemente célebre récord de los dieciocho whiskies también es referido en nota. "Tu propósito es olvidar/ una multitud entera de belleza./ Pero tus versos rugen, como encadenados.// Al fin los pájaros serán libres como el cielo;/ aunque en la próxima mañana/ en el canto de sus alas desaparezcan."

En una cuidada edición los poemas son acompañados con ilustraciones, que le dan cierto aire de época a la gravedad de esta poesía, desde "un lirismo revitalizado al que nos convoca", nos dice en el prólogo Eleonora Filkenstein, "sin perder el temple, sin necesidad de alzar demasiado la voz".

La imagen poética se consagra como posibilidad de revelación, de esa iluminación que buscaba en el extremo Rimbaud, en una concepción de lo poético como altura, vértigo y riesgo; que le hace decir al autor: "En el cielo el tesoro y los recuerdos,/ donde dejan nuestras almas tantas voces…// Esperamos la noche para inventar una lengua:/ "Estas piedras contienen cada uno de mis días".

LG