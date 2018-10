―¿Es feminista?

―Fui criada en parte por mi abuela, que era una mujer muy cerrada. Ella pensaba que había cosas que una niña no podía hacer. Mi padre no la contradecía mucho, pero un día me dijo: "No hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Todo lo que hace un hombre lo puede hacer usted. A medida que usted crezca, le voy a decir, desde mi punto de vista, lo que no es conveniente que haga. Pero si usted hace lo contrario de lo que le digo, y veo que no es por capricho, sino porque es lo que siente, la voy a respetar".





―¿Y cómo vivió el debate por la legalización del aborto?

―Hace poco estuve en una conferencia con los masones y vi fotos de mujeres masonas que ya en el 1800 pedían las mismas cosas que hoy. Creo que la discusión se torna absurda. La ley tiene que existir. Si una persona tiene principios religiosos no lo va a hacer, y si no los tiene, lo va a hacer. La ley no te obliga a abortar, pero te da la libertad de elección. La ley tiene que existir, después una es la que decide. No puedo aceptar nada que me sea impuesto. En el debate por el aborto, yo elijo la libertad.