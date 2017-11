Arte, poesía y cine contra la violencia hacia las mujeres

En el Centro Cultural Parque de España se exhibe una muestra que cruza feminismo y arte. También comienza un ciclo de cine político dirigido por mujeres

Mujeres, múltiples, diversas. Y por cada una de ellas, una historia, una vida. FeminisArte IV. Mujeres y narraciones estéticas genéricas es una muestra que se exhibe en el Centro Cultural Parque de España (CCPE) en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en ese marco, además, circulará un fanzine de poesía escrita por mujeres y se proyectará el ciclo de cine dirigido por mujeres.

"En las últimas décadas, multitud de enfoques y posiciones se han producido dentro de los discursos de género elaborados por las mujeres artistas, ofreciendo numerosas visiones y discursos que han enriquecido no sólo el abanico de opciones sino el propio campo teórico-práctico de confluencia de los feminismos y el arte", destaca la curadora de la muestra, Margarita Aizpuru.

La exposición es una clara muestra del desarrollo del feminismo como pensamiento y herramienta de lucha y visibilización de las problemáticas de las mujeres pero también de las posiciones que el arte ha tomado respecto de la cuestión. "Considero que algunos de los avances más significativos se han producido en torno a la desestructuración de la identidad femenina como única, fija e inmóvil y adjudicada sólo a las mujeres y las narrativas desarrolladas a partir de ello", dice Aizpuru, quien eligió un conjunto de mujeres artistas de distintos países de Europa y América Latina.

En opinión de la curadora, operó "una gran evolución dentro de los planteamientos de género en general, y en el ámbito artístico en particular, en el sentido de incorporar a los discursos y análisis, las diferencias, en plural, y no sólo de género, sino también de raza, clase, opción sexual y otras. Hoy nos encontramos con una pluralidad de teorías feministas que alimentan de forma enriquecedora distintos enfoques y perspectivas dentro de las prácticas artísticas, acumulándose unas con otras y desarrollando ricos caminos nuevos de indagación".

En ese camino es que Aizpuru realizó la selección de obras, ubicadas dentro de las últimas tendencias estéticas. Y en pos de seguir esa multiplicidad de voces y narrativas estéticas, conformó un guión curatorial ordenado en siete núcleos temáticos: cuerpo, poder y violencia de género; revisitaciones culturales y género; estereotipos e identidad femenina; deconstrucciones paródicas de "lo femenino"; narrativas corporales; identidades múltiples; memoria y afecto.

Así, en las galerías del CCPE se exhiben obras que dan cuenta de la violencia explícita pero también de las barreras o muros culturales, los prejuicios, los amores y desamores, e incluso el arte mismo se hace carne de la situación de las mujeres.

Se exponen obras de las españolas Marisa González, Amalia Ortega, María Cañas, Marina Núñez, Marina Rodríguez Vargas, Cristina Mejías, Mara León, Paloma Navares, María La Ribot, Mar García Ranedo y Carmela García; las latinoamericanas Beth Moyses (Brasil), Ambra Polidori (México), Teresa Serrano (México), Natalia Granada (Colombia), Maria José Argenzio (Ecuador) y las europeas Anna Jonsson (Suecia), Teresa Ribuffo (Italia).

La muestra permanecerá expuesta hasta el 17 de diciembre, de martes a domingos de 15 a 19, en las galerías del CCPE (Sarmiento y el río).

Poesía

En la biblioteca de poesía del CCPE, y en el marco de las actividades por el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, estará disponible el fanzine Buscando el Poema, una publicación que es el resultado de un taller de poesía coordinado por Caro Musa, realizado dentro del programa Cabeza de flor, que busca fomentar el debate por la igualdad de género, contra la violencia hacia las mujeres y la reivindicación de sus derechos..

El taller, del cual participaron poetas mujeres, se valió de los libros escritos por mujeres y que integran la biblioteca de poesía del CCPE . Y fue justamente desde esa presencia femenina que se propuso el taller que tuvo como objetivo difundir y visibilizar a las poetas mujeres de la biblioteca, acercar nuevos públicos interesados en poesía contemporánea escrita por mujeres y producir un resultado a través de la edición de una publicación de carácter colectivo.

Cine político

Los jueves 9, 16, 23 y 30 de noviembre, a las 18, se desarrollará en la videoteca del CCPE el ciclo "Cine político dirigido por mujeres", también en el marco de las actividades por el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

El jueves próximo se proyectará Boconas, filme a cargo del colectivo La Mirada Invertida que integran Leonor Jiménez Moreno, Montserrat Clos y Sofía Fernández, entre otras. La película es un documental que da cuenta de la vida cotidiana de Yolanda, Victoria, Emiliana y Sdenka trabajadoras del hogar que también son locutoras en Radio Deseo, la radio comunitaria del grupo feminista y anarquista Mujeres Creando, de Bolívia.

El 16 de este mes será el turno Boxing from Freedom, de Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno. El documental explora la historia de la joven Sadaf Rahimi, la mejor boxeadora de Afganistán, quien debe enfrentarse a las tradiciones de su país para ser una mujer libre. Una lucha que la convertirá en un referente para muchas jóvenes afganas.

Excluidas del paraíso, de Esther Pérez de Eulate, se proyectará el jueves 23. Se trata de un filme que se pregunta sobre los mecanismos que reproducen y perpetúan el patriarcado en pleno siglo XXI. A través de voces de relevantes pensadoras feministas, la película busca responder a esta pregunta.

El final del ciclo estará a cargo de In Light of the Revolution, de Lone Falster. La primavera árabe paralizó Egipto en 2011. Llevadas por la empatía y la pasión, las artistas femeninas tomaron coraje y ridiculizaron su arte. Este documental acerca las historias de ocho mujeres artistas (músicas, artistas visuales, fotógrafas, directoras). Su arte es más que una cuestión de belleza: es una voz activa, crítica.

Las proyecciones serán en la videoteca del CCPE. Entrada gratuita.