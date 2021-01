Cuidarnos, aunque no nos cuiden

Surgen entonces comentarios que atribuyen el aflojamiento de las medidas de prevención a la falta de control de las autoridades. Es cierto, cada vez hay menos controles y desde los distintos niveles del Estado bajan todo el tiempo mensajes contradictorios. Hay que exigir que esos controles se retomen, y hay que reclamar mensajes claros y coherencia entre los discursos y las acciones oficiales.

Pero también hay que poner el acento en la responsabilidad individual, en el bien común, en la solidaridad, en la empatía con el otro. Si hay pandemia y se contagia mucha gente, y muchas de esas personas mueren, no debería ser necesario que un policía, un agente municipal, un ministro, un gobernador o un presidente salgan a controlar a cada individuo, entre otras cosas porque no hay Estado que pueda abarcar con su mirada a todos.

El relajamiento se percibe en todos lados. Habría que entender que la amenaza que representa el Covid-19 no se atenuó ni un poquito. Deberíamos cuidarnos, sin importar si gobernantes y funcionarios no nos cuidan. A ellos ya les tocará pagar por sus errores. A los ciudadanos de a pie les puede costar el contagio y quién sabe si no algo peor.