Coronavirus: Rosario informó 59 casos nuevos de los 214 que notificó la provincia de Santa Fe

Los 59 nuevos contagios es mucho menor a los números registrados en los días anteriores, pero es un dato que hay que tomar con pinzas, puesto que al ser un feriado se procesan mucho menos datos, los que posteriormente se actualizan durante la semana.

No obstante hay que decir que para encontrarse un número similar al registrado este viernes 25 de diciembre hay que remontarse al 3 de abril cuando hubo 58 casos, mientras que en la provincia es el número más bajo en casi cuatro meses, cuando el 24 de agosto hubo 204 contagios

Por su parte, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de coronavirus con los 42 contagios reportados en las últimas 24 horas.

Estos valores siguen mostrando un marcado descenso de casos con respecto a los registrados en las últimas tres semanas cuando se reportaron entre 100 y 325 infectados diarios.

No obstante, y más allá de estos números marcan un descenso en la curva de contagios de Covid, hay un aspecto para seguir de cerca y es que en esta semana hubo más contagios (1.126) que pacientes recuperados (718). Esta situación se repitió en dos de las últimas tres semanas, y es algo que no se daba desde hace varias semanas.

Embed

De hecho y para abonar este aspecto, el dato relevante es que en noviembre fueron más las personas recuperadas de Covid (14.403) que las que se contagiaron en la ciudad (12.000).

Los casos entraron en una meseta

Pese a algunas situaciones puntuales, donde parece que el virus no existiera, y al aumento de casos que se están dando en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), los casos siguen en una meseta en en Rosario. Así, por ejemplo, mientras este viernes hubo 59 casos, el viernes 18 de diciembre habían sido informados 245, el viernes 11 de diciembre fueron 265 positivos y una semana antes hubo 266 contagios, es decir que en las últimas semanas se empieza a apreciar un claro amesetamiento en la curva de contagios, aunque con números siguen siendo elevados. No obstante se insiste en que el número de este viernes hay que tomarlo con pinzas y no sirve como indicador por si solo.

A su vez los valores siguen marcando una clara disminución de casos en la curva de contagios respecto a los meses anteriores, puesto que noviembre registró la cifra más baja de los últimos tres meses con 11.842 casos nuevos. Este número contrasta claramente con los octubre, cuando se registró el pico de contagios hasta el momento con 27.631 casos, a un promedio de 890 casos por día. También es menor al número de infectados que se dio en septiembre (17.267) cuando la curva estaba en franco ascenso.

Si se desglosa las últimas seis semanas también se va a notar una caída paulatina de una semana a la otra, puesto que en la última semana (del lunes 14 al domingo 20 de diciembre) hubo 1.574 casos, mientras que en la del lunes 7 al domingo 13 de diciembre se informaron 1.318 contagios y una semana antes (del lunes 30 al domingo 6/11) fueron 2.085 contagios. en la del lunes 23 al domingo 29 de noviembre se registraron 2.237 contagios, del lunes 15 al domingo 22 de noviembre se contabilizaron 2.523 contagios y en la del lunes 9 al domingo 14 se registraron 3.058 contagios,

Embed

El dato que sigue contrastando notoriamente con esto, es que el número de fallecidos por Covid sigue siendo alto, puesto que la provincia notificó el fallecimiento de 13 personas este jueves, 7 de las cuales corresponden a la ciudad de Rosario. El total de víctimas fatales por coronavirus en Santa Fe asciende a 2.768 personas, y en Rosario ya suman 1.491, con una tasa de letalidad del 1,87 %.

Entre las ciudades que registraron más casos este viernes, al margen lógicamente de Rosario y la ciudad de Santa Fe, se pueden mencionar:

11 de Santo Tomé

9 de Gálvez

7 de Rafaela

7 de Roldán

6 de Avellaneda

6 de San Jerónimo Norte

5 de Funes

5 de Recreo

Embed 2020-12-25_Parte_MSSF_Coronavirus by Internet La Capital on Scribd

En la provincia hay 9.856 pacientes activos de Covid, al tiempo que se recuperaron 158.243 personas.

Hay 111 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 15 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria.

En sala general hay 256 pacientes

En la provincia se registraron 318.467 notificaciones de las cuales 126.119 fueron descartadas.