Copa Argentina: en qué instancia se puede dar el clásico entre Central y Newell's

Newell’s debutará en 32vos de final con un equipo de la primera C que puede ser Claypole (si no se adjudica el reducido) o Real Pilar. Los rojinegros no tienen antecedentes oficiales contra ninguno de estos equipos.

Rosario Central tendrá su estreno ante Central Norte de Salta, equipo al cual enfrentó 8 veces en los viejos nacionales (1974, 1977, 1982 y 1984) con 7 triunfos para los canallas y un empate.

En caso de avanzar, los rojinegros enfrentarían en 16vos de final al ganador de la llave entre Belgrano de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras en que 8vos de final puede jugar con Tigre, el campeón del torneo complemento de Primera “D” (Defensores de Cambaceres o Centro Español), San Lorenzo, Sarmiento de Resistencia, Platense o Defensores de Belgrano.

En tanto, los auriazules si pasan a los salteños jugarían en 16vos con el que triunfe en la serie entre Sarmiento de Junín y Chaco For Ever, mientras que en 8vos los posibles rivales son: Arsenal, Villa Mitre de Bahía Blanca, Godoy Cruz o el campeón del reducido de Primera B (Defensores Unidos o Villa San Carlos).