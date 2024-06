Copa América: "Fracaso sería no intentar, no competir", dijo Walter Samuel

El entrenador pujatense no podrá estar en el vestuario ni pudo dar la conferencia de prensa previa al duelo con el combinado incaico, de este modo fue Samuel quien enfrentó los micrófonos, acompañado por Germán Pezzella, para responder a las inquietudes de la prensa.

“Leo (Messi) tuvo un problema en el último partido y en este no va a estar. Vamos a ver día a día como está”, aclaró ante una de las mayores preocupaciones de los medios y la hinchada argentina.

Un momento "picante", tal cual lo definió el Muro, de la conferencia se produjo ante la consulta de si consideraba un fracaso no obtener el bicampeonato de América. "Es una pregunta pesada, picante. Fracaso para nosotros sería no intentar, no competir, la palabra fracaso es fuerte", aclaró el defensor mundialista.

“Tenemos un día menos de recuperación para definir el equipo. Veremos luego del entrenamiento. Decir algo del equipo es prematuro, tenemos que esperar", analizó respecto a los cambios en la formación. “La situación de Lisandro (Martínez) y Cuti (Romero) es por rendimiento. Confiamos plenamente en los 26”, afirmó el surgido en Newell's.

“Vamos partido a partido pero igual queremos ganar. Pensamos en formar el mejor equipo para jugar mañana. A Perú lo vimos, lo analizamos y van a poner todo para poder ganarnos, porque tienen jugadores de jerarquía. Pero nosotros analizamos cada partido para intentar no sufrir y aprovechar las ventajas que nos den. Vamos a tomar el partido seriamente, queremos ser el primero en el grupo”, confió el firmatense a la prensa.

“Tratamos de enfocarnos partido a partido. El rival que venga sabemos que a va a ser difícil y lo vamos a tomar con seriedad, trataremos de no dar ventajas y aprovechar los espacios que nos dé Perú”, evaluó el DT interino sobre lo que se viene.

A la hora de hablar del torneo y sus escenarios fue claro: “Va ser una copa muy difícil para todos pero confiamos en el material que tenemos y sabemos que nos podemos jugar con todo. Estamos enfocados en jugar y nada más. Confiamos en que los chicos se adapten rápido a las canchas”.

“Nosotros pensamos en el rival y vamos a poner el mejor equipo para ganar el partido”, concluyó Samuel.

En tanto, Germán Pezzella evaluó que "los 26 que estamos acá trabajamos para tener una oportunidad. Juegue quien juegue el equipo respondió".

“Nos adaptamos a jugar en el tipo de superficie que nos toque. Vi al equipo muy bien. Cuando ves el sacrificio que hacen dentro de la cancha me encanta. El fuerte nuestro es que cada uno deja los egos de lado y estamos sólo para la selección”, indicó el zaguero.

“Nos enfrentamos hace poco con Perú, es un equipo muy ordenado pero es una selección que se juega la clasificación, así que intentaremos seguir la línea que seguimos durante todo este tiempo”, aseguró el defensor surgido en River.