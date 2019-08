Conocé a los protagonistas del Social Media Day Rosario 2019

Julia Kaiser (Havas): “¿Por qué no funciona la publicidad?”. La comunicación en redes sociales no siempre funciona. Esto se puede deber a muchos factores, pero - más que nada- se debe a que no logramos llevar a la práctica esos elementos que siempre nombramos como esenciales en la teoría. “Consumer-centric”, “innovación”, “engagement”, “mobile-first”, “storytelling”, “storydoing” ¿Cómo podemos sacar esos términos de lo abstracto y volverlos una realidad en el día a día de nuestras marcas?