Con el Hilton de aliado, la rosarina Argenway trae al país una nueva marca de hoteles

El lanzamiento se realizó ayer en el Hilton de Buenos Aires. Se trata de la marca de hotelería Tru by Hilton, que opera en un segmento tres estrellas. La inversión se realizará en un terreno estratégico en el centro de Bariloche.

Argentina será testigo del desembarco de una nueva marca hotelera en su territorio, más precisamente en la ciudad de Bariloche, famosa por ser un punto de gran atracción para turistas nacionales y extranjeros. Como ya sucedió otras dos veces, la cadena de hoteles internacionales Hilton volvió a aliarse con la empresa rosarina Argenway, esta vez para la creación del primer hotel Tru by Hilton del país . Su inauguración está planeada para el 2027 y propone abrir el juego a inversores que quieran participar de negocios de real estate turístico que combinan la seguridad del "ladrillo" tradicional con una mayor rentabilidad.

Tru by Hilton Bariloche ofrecerá una experiencia hotelera midscale (de mediana escala) centrada en la simplicidad, eficiencia y sustentabilidad. El establecimiento estará ubicado en el corazón de la ciudad patagónica, a solo 200 metros del Lago Nahuel Huapi y a 500 metros del Hampton by Hilton, el desarrollo que dio inicio a la alianza entre ambas firmas y que abrió sus puertas en el 2019, también en Bariloche. Luego le tocó el turno al Hampton by Hilton Rosario, que avanza en obras y que cortaría cintas en aproximadamente dos años.