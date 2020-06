Comenzó la despedida a Hermes Binner con un velatorio marcado por la cuarentena

Desde las 9 comenzó en Casilda el velatorio del exgobernador de Santa Fe Hermes Binner, quien falleció ayer en esa ciudad a la edad de 77 años. De acuerdo a lo que se dispuso teniendo en cuentas las restricciones impuestas por la pandemia, en la sala ubicada en 1º de Mayo 1948 sólo pueden ingresar hasta diez familiares directos.

Luego del velatorio, los restos del exintendente de Rosario serán trasladados hasta el cementerio de San Lorenzo, donde se serán cremados.

En tanto, las banderas en todas la provincia quedaron izadas a media asta ya que el gobernador Omar Perotti decretó dos días de duelo en toda Santa Fe en homenaje al político.

Los diputados Enrique Estévez y Rubén Galassi, y el dirigente Juan Carlos Zabalza fueron los primeros dirigentes del Partido Socialista que llegaron hasta el ingreso de la sala velatoria para acompañar a la familia Binner.

BinnerVelatorio3.png Dirigentes del socialismo y familiares de Binner en el velatorio. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

En declaraciones a La Capital, Galassi manifestó: "Es un día muy doloroso para todos los socialistas y los santafesinos y argentinos que han conocido a Binner, que nos deja un gran legado. Es injusto tener que despedirlo así, sin poder darle todo el afecto por las circunstancias que estamos viviendo. Seguramente, más adelante tendremos la oportunidad de brindarle un merecido reconocimiento como se lo merece por todo lo que dio".

Galassi remarcó que Binner dedicó su vida "a trabajar por los demás, al estar al servicios de sus conciudadanos, no sólo en los temas de salud sino también tendiendo una mano para cualquier necesidad. Binner dedicó su vida entera al servicio de los demás. Estamos doblemente tristes, porque no pudimos abrazarlo en los últimos meses y porque hoy no podemos estar con otros miles santafesinos que seguramente lo hubiesen acompañado".

BinnerVelatorio2.png El diputado Estévez, una de las figuras del socialismo que se acercó esta mañana acompañar a la familia Binner. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, el diputado nacional Enrique Estévez manifestó a La Capital que Binner "significó muchas cosas para la política argentina. Hermes fue una persona íntegra, que logró transmitir ideas y valores. Logró hacer realidad muchos sueños que parecían imposibles. Su mejor legado es el compromiso con las ideas. Fue un militantes de 24 horas que siempre veía luz donde había oscuridad. Demostró que era posible construir una nueva realidad".

Estévez hizo referencia también a las restricciones que impone la cuarentena para poder brindar una despedida acorde al exgobernador. "Tenemos que respetar estas normas de distanciamiento como seguramente a Hermes le hubiese gustado. Hay que cumplir con los protocolos por la pandemia que estamos viviendo, pero el reconocimiento se hará mucho más allá del socialismo, de personas que reconocen a Binner como una persona de bien", agregó.

Binner tenía 77 años y fue, luego de una extensa carrera política, el primer dirigente del Partido Socialista que llegó a gobernar una provincia en la historia de argentina. Falleció como consecuencia de una neumonía aguda, y su deceso conmovió a los representantes de todos los partidos políticos que lo recordaron como una persona “intachable” y de “liderazgo democrático”.