(Cast.) 2D 15:30, 18:30; 22:10; (subt.) 21:40.

Asfixiados

Drama-comedia.

mayores 13 años.

2D 15:20; 17:30; 19:40; 21:30.

Oso intoxicado

Thriller. Mayores 16 años.

(Cast.) 2D 22:30; (subt.) 20:00.

Winnie The Pooh: miel y sangre

Terror. mayores 16 años.

2D 16:30; 20:10; 22:20.

Shazam 2 la furia de los dioses

Fantasía-aventuras.

mayores 13 años.

2D 14:30; 17:20; 19:00; 22:00.

Creed 3

Drama - deportes.

Mayores de 13 años.

2D 21:50.

Scream 6

Terror-thriller.

Mayores de 16 años.

2D 18:45.

Las momias y el anillo perdido

Familiar - animación. atp.

2D 14:45; 17:00.

Ant Man 3: Quantumania

Comic - aventuras. atp.

2D 16:00.

El gato con botas: El último deseo

Aventuras - animación. ATP.

2D 15:15; 17:40; 19:20.

Hoyts

Shopping Portal, Nansen 255

John Wick 4

Acción. Mayores 13 años.

(Cast.) 15:20; 22:30; (Subt.) 19:00; 23:00; (cast.) Dbox xd 14:00; 18:00; 21:30.

Asfixiados

Drama-comedia.

mayores 13 años.

(Cast.) 12:30; 14:55; 17:20; 19:35; 22.10.

Oso intoxicado

Thriller. Mayores 16 años.

(Cast.) 13:30; 15:50; 18:20; (subt.) 20:40; 23:10.

El hijo

Drama. mayores 16 años.

(subt.) 19:20.

Winnie The Pooh: miel y sangre.

Terror. mayores 16 años.

(Cast.) 22:50.

La noche del crimen

Thriller. mayores 13 años.

(Subt.) 16:40.

El viaje de Chihiro

Infantil-animación. atp.

(Cast.) 14:10; 19:50, (subt.) 17:00.

Louis Tomlinson all of those voices

documental musical.

mayores 13 años.

(Subt.) 22:00.

Shazam 2 la furia de los dioses

Fantasía-aventuras.

mayores 13 años.

(Cast.) DBOX 12:40; 15:35; 18:30.

Scream 6

Terror-thriller.

Mayores de 16 años.

(cast.) 13:50; 16:50; (subt.) 22:40.

Creed 3

Drama - deportes.

Mayores de 13 años.

(Cast.) 13:40; 20:00; 21:40.

Las momias y el anillo perdido

Familiar - animación. atp.

(Cast.) 13:00.

El gato con botas: El último deseo

Aventuras - animación. ATP.

(Cast.) 14:40; 17:30; 20:20.

Showcase

Alto Rosario Shopping , Junín 501

John Wick 4

Acción. Mayores 13 años.

(Cast.) 2D 15:30; 19:05; 22:30; (subt.) 16:00; 19:20; 22:00; 22:45.

Asfixiados

Drama-comedia.

mayores 13 años.

(Cast.) 2D 15:10; 17:30; 19:55; 22:15.

Oso intoxicado

Thriller. Mayores 16 años.

(Cast.) 2D 14:50; 17:20; 19:40; (subt.) 21:55.

El hijo

Drama. mayores 16 años.

(Cast.) 2D 14:05; 19:00.

Winnie The Pooh: miel y sangre

Terror. mayores 16 años.

(Cast.) 2D 14:10; 20:20; 22:20.

Louis Tomlinson all of those voices

Documental musical.

mayores 13 años.

(Subt.) 2D 19:35.

Shazam 2 la furia de los dioses

Fantasía-aventuras.

mayores 13 años.

(Cast.) 2D 14:05; 16:20; 16:55; 19:10; 19:45; 21:50; (Subt.) 22:35.

65: al borde de la extinción

Ciencia ficción. mayores 13 años.

(Cast.) 2D 16:45; (subt.) 21:40.

Scream 6

Terror-thriller.Mayores de 16 años.

(Cast.) 2D 14:35; 17:15; 20:00 (subt.) 22:40.

Demon slayer to the swordsmith village

Animación. Mayores de 16 años.

(Cast.) 2D 14:00.

Creed 3

Drama - deportes.

Mayores de 13 años.

(Cast.) 2D 14:25; 17:05; 19:50; 22:20.

La ballena

Drama. Mayores de 13 años.

(Subt.) 2D 14:15; 16:50; 19:30; 22:10.

Las momias y el anillo perdido

Familiar - animación. atp.

(Cast.) 2D 14:00; 16:10; 18:15.

Ant Man 3: Quantumania

Comic - aventuras. atp.

(Cast.) 2D 16:35; 19:25; 22:05.

El gato con botas: El último deseo

Aventuras - animación. ATP.

(Cast.) 2D 14:15; 16:40; 19:15.

Avatar: El camino del agua

Ciencia ficción .Mayores de 13 años.

(Cast.) 3D 14:40; 22:25.

Cinépolis

Avenida Eva Perón 5856

John Wick 4

Acción. Mayores 13 años.

(Cast.) 2D 14:30; 15:50; 18:15; 19:15*; 22:00; (subt.) 19:15**; 22:40; (*no se emite vie.); (**sólo vie.). (Cast.) 4D 16:10; 19:30; 22:50*; (subt.) 22:50 ** (*no se emite vie.); (**sólo vie. ).

Asfixiados

Drama-comedia.

mayores 13 años.

(Cast.) 2D 14:30; 16:50; 19:00; 21:15.

Oso intoxicado

Thriller. Mayores 16 años.

(Cast.) 2D 15:50; 17:50; 20:00; 22:15* ; (subt.) 22:15**; ( *no se emite vie.); ( **sólo vie.).

Winnie The Pooh: miel y sangre

Terror. mayores 16 años.

(Cast.) 2D 23:30.

Rinoceronte

Drama. mayores 13 años.

(Cast.) 2D 18:00; 20:00.

Shazam 2 la furia de los dioses

Fantasía-aventuras. mayores 13 años.

(Cast.) 2D 13:45; 14:30; 17:20; 20:05; 20:30; 23:15. (Cast.) 4D 13:30.

Scream 6

Terror-thriller. Mayores de 16 años.

(Subt.) 2D 17:30; 23:00.

Creed 3

Drama - deportes. Mayores de 13 años.

(Cast.) 2D 22:00.

Las momias y el anillo perdido

Familiar - animación. atp.

(Cast.) 2D 13:45; 15:50.

Cines del Centro

Rioja 1640

John Wick 4

Acción. Mayores 13 años.

(Subt.) 16:00; 19:30.

Asfixiados

Drama-comedia.

mayores 13 años.

(Cast.) 17:40; 19:50.

El hijo

Drama. mayores 16 años.

(Subt.) 15:00; 17:30; 20:00.

La noche del crimen

Thriller. mayores 13 años.

(subt.) 17:40.

Shazam 2 la furia de los dioses

Fantasía-aventuras.

mayores 13 años.

(Cast.) 15:00.

La ballena

Drama. Mayores de 13 años.

(Subt.) 15:10; 20:10.

Arteón

Sarmiento 778

Azor

Thriller-drama.

Hoy, 18:00; mar. 28, 20:00.

La rebelión de las flores

Documental.

Hoy, 20.00; mar. 28, 18:00.

Callas forever

Drama biográfico.

Vie. 24, 18:00.

La otra mujer

Drama.

Vie. 24, 20:00.

Demasiado amor

Drama romántico.

Dom. 26, 18:00.

La felicidad

Drama romántico.

Dom. 26, 20:00.

Verano del 42

Drama romántico.

Mié. 29, 18:00.

Psicosis

Intriga-thriller.

Mié. 29; 20:00.

El Cairo

Sarmiento 778

Los inventados

Drama-comedia. mayores 13 años.

Hoy, 18:00; Sáb. 25, 20:30; Dom. 26, 22:30 (entrada gratuita).

Carbón

Drama. mayores 16 años.

Hoy, 20:30; sáb. 25, 18:00; 22:30; dom. 26, 20:30.

Cordero de dios

Drama. mayores 16 años.

Hoy, 22:30.

La casa de los conejos

Drama.

mayores 13 años.

Vie. 24, 18:00 (entrada gratuita).

Garage olimpo

Drama. mayores 16 años.

Vie. 24, 20:30 (entrada gratuita).

Argentina 1985

Drama. Mayores de 13 años.

Vie. 24, 22:30 (entrada gratuita).

Un muro de silencio

Drama. mayores 13 años.

Dom. 26, 18:00 (entrada gratuita).