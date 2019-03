Clapper txt_Guillermina Sabatini

El medio de la movida healthy y del auge de la alimentación sana y consciente, María Chiara Balán eligió Instagram para compartir recetas y consejos saludables, promoviendo un buen estilo de vida. Mezclando sus saberes digitales y de comunicación, con la pasión por la gastronomía, Cholu (como la llaman sus amigos) logró sembrar más de 50.000 seguidores en las redes sociales.

Hoy con sólo 24 años, el universo de los blogs y las redes sociales le permitieron convertirse en un referente de la nutrición y la gastronomía altamente consultada, se define a sí misma como creativa, innovadora y apasionada.

Clapps!_¿Cómo fueron tus inicios? Qué fue lo que te llevó a meterte en el mundo healthy? ¿Fue algo que planificaste o se fue dando?

Cholu_Realmente no me gusta llamarlo mundo healthy, ni mundo fit o ponerle ningún nombre, mis inicios fueron cuando estaba estudiando periodismo, no estaba para nada motivada, necesitaba motivarme con algo porque era un embole la carrera y básicamente dije qué puedo hacer, con qué puedo entrelazar la comunicación con algo que me guste. Toda mi vida me apasionó la cocina, desde muy chica me gustó también lo que es la nutrición y bueno, yo siempre fui de cocinar mucho y de sacarle fotos a la comida porque me gustaba. Un día dije por qué no comparto una receta en mi Instagram personal y de a poco empecé. Realmente si me preguntan ¿cómo fue?, la verdad es que no hay un cómo se fue dando, empecé a subir fotos con las recetas y la gente se empezó a copar. Yo siempre fui si lo queres llamar en este sentido de tener hábitos saludables pero para con toda la vida en general, ya sea para con la alimentación, la cocina, la actividad física, todo, entonces como que se fue dando básicamente.

Clapps!_¿Siempre te gusto cocinar?

Cholu_Sí desde muy chiquita. En casa me tenía que cocinar porque sino no comía ya que nadie sabía, y nadie sabe todavía cocinar y tampoco le gusta, ni había tiempo. Entonces ya desde los 6 años tuve que arreglármelas para poder comer y aprender a cocinar y manejarme sola en ese sentido. En mi casa los hábitos también vienen de mi mamá, porque ella siempre fue muy vegetariana y desde chiquita me acostumbró a comer muchos vegetales, muchos cereales integrales y demás, así que bueno me acostumbré un poco por eso.

Clapps!_¿Por qué Instagram y no otra red social?

Cholu_Básicamente porque la comida entra por los ojos, Instagram es una red social que prioriza la imagen, las fotos y bueno qué mejor que poder hacerlo por ahí ¿no? Con un plato de comida, que si gusta, gusta por lo que se ve.

Clapps!_¿En qué momento se empezó a disparar las cifras de seguidores en tus cuentas?

Cholu_La verdad no hubo un momento, fue de a poco que me empezó a seguir gente porque le empezó a gustar lo que yo hacía. Yo siempre lo digo, nunca puse un peso en ninguna de mis redes sociales personales. Todo lo que yo logré de seguidores es neto a pulmón. Prefiero poca cantidad y mayor calidad, eso lo priorizo siempre, prefiero a un determinado grupo de gente, pero que ese mensaje llegue y quede,y no llegar a 800 mil personas pero que ese mensaje entre por los ojos y se olvide. Prefiero crear un impacto en la persona.

Clapps!_¿Alguna vez imaginaste tener el alcance que tenés hoy en día?

Cholu_Nunca lo imaginé, pero siempre me gustó mucho en lo que es comunicación, la comunicación en redes sociales, lo digital en sí. Siempre que me preguntan qué área me gusta de la comunicación, yo digo lo digital, aquello que pueda ser polivalente, que pueda adaptarse a las plataformas nuevas que hoy surgen. Está bueno en ese sentido innovar para ir acostumbrando un poco a la gente a que hay otros horizontes en la comunicación.

Clapps!_¿Cómo manejas tus redes sociales?

Cholu_Le dedico bastante tiempo a lo que es el armado de posteos, es el día a día. Yo siempre lo que digo, es que en mis redes sociales no muestro mi día a día, lo que yo hago, pero sí elaboro contenido diariamente. Si subo un plato al mediodía y uno a la noche, capaz que al mediodía si comí ese plato pero a la noche subí uno que comí hace una semana y le saqué la foto para tener back up, por eso muchas veces resalto que lo que yo hago no es la realidad instantánea.

Clapps!_¿Qué tienen de particular tus recetas?

Cholu_Lo que yo siempre dije desde un principio es que yo pretendo que mis recetas no sólo sean ingredientes y procedimientos, sino que dejen un mensaje, que generen un impacto en la persona pero no ese impacto de decir quiero que seas como yo, de influir en ese sentido en la persona. Sino brindarle la información, e interrelacionarlo con la práctica para poder hacerle la tarea de cocinar más fácil. Es por eso que me gusta siempre recalcar esto, que no son sólo los ingredientes y el procedimiento, sino que tenga algo de contenido ya sea reflexivo, nutricional, lo que sea, pero que deje algo, que siempre sirva para algún aspecto de la vida en particular.

Clapps!_Tus recetas son muy originales, ¿te inspiras en algún chef o vas combinando los alimentos y ves lo que sale?

Cholu_La verdad que no me inspiro en nadie, me inspiro con lo que tengo en casa, en lo que es el día a día. En eso no planifico, cocino y le saco la foto. Veo que ingredientes tengo en casa y voy armando recetas.

Clapps!_En tus redes manejas distintas secciones como "industria casera", "cholutips" ¿De qué se tratan ¿Cómo se te ocurrieron?

Cholu_"Industria casera", es traer un poco la industria alimentaria a casa. Poder hacer más casero lo industrial, y ser consciente de que se puede lograr en tu casa lo mismo que logra la industria, de manera más modesta obviamente pero que se puede. Para que la gente experimente, para que la gente se amigue con los alimentos, con la comida en sí y justamente para que se acerque más, y lo pueda llevar a la vida real de cada uno.

"Cholutips" surgió en la facultad, le di un consejo a un compañero de cómo cocinar arroz y él me dijo qué bueno los cholutips, y ahí quedó. Y son distintos posteos que yo hago con consejos sobre determinadas recetas que no las saco de ningún libro, simplemente son la cocina que hago en casa, que he heredado de mi abuela, que tengo y voy adquiriendo a través de la experiencia.

Clapps!_Sos multifacética estudiaste periodismo, gastronomía y ahora nutrición y toda esta mezcla de saberes se ve plasmada en tus redes

Cholu_El Periodismo y la comunicación siempre me gustaron, pero realmente en la carrera no le estaba encontrando el fin. Sabía que el día de mañana cuando me recibiera no iba a estar en una radio diciendo el clima, ni leyendo las noticias del diario, tampoco que iba a estar en una redacción escribiendo sobre el asesinato de tal, ni que tampoco iba a estar detrás de una cámara de televisión. Entonces dije cómo lo puedo relacionar con algo que me guste. Nutrición siempre quise estudiar, desde muy chiquita siempre fue una profesión que me apasionó porque también desde chica me gustan la cocina y los alimentos, pero le tenía pánico porque nunca había tenido Química y no me animé.

Hace dos años tuve Química culinaria en la carrera de Chef, y me di cuenta que aplicaba lo que me gustaba, no había problema y dije bueno por qué no empiezo a estudiar Nutrición. Me recibí de Licenciada en Periodismo y al año siguiente arranqué Nutrición.

Clapps!_¿Cómo definís tu perfil?

Cholu_Lo defino como lo que soy, Licenciada en Periodismo, Profesional Gastronómico y estudiante de Nutrición, y a partir de eso trato de mechar todos los conocimientos y poder comunicarle a la gente. De poder hacer un puente entre la teoría, entre la fuente de información y el lector, y el público. Traducir el mensaje.

Clapps!_¿Te sentís identificada con la palabra healthy blogger? ¿Sí/no? ¿Por qué?

Cholu_No para nada, ni la quiero nombrar porque no, no me siento identificada. No pretendo ser influencer de nadie, no pretendo influir en el sentido de que nadie quiera ser como yo. Eso hoy se ve mucho en las redes sociales y la verdad que también se ve cómo la gente se obsesiona por querer ser alguien que no es, que le roba la identidad, que eso conlleva un montón de trastornos tanto físicos como psíquicos, como la no aceptación a lo que uno es.

Lo que quiero con mi influencia es que se cree un pensamiento crítico y reflexivo para con las cosas, con la vida y para con todos. Darles las herramientas para que se puedan desarrollar y a partir de lo que yo publico crear su propio juicio, para su vida y poder adaptarlo a sus necesidades, sus gustos, a su forma de vivir. Porque cada uno es distinto y no me gusta eso de querer influenciar para que sean como yo. Sí en el sentido de que promuevo un estilo de vida saludable, pero saludable tanto para lo físico como para el alma también, con prácticas que puedan perdurar en el tiempo, generando educación nutricional y aceptación de quien uno es, sin imponer una imagen.

Clapps!_¿Crees que cualquiera puede ser healthy blogger o hay que estar debidamente formado para informar correctamente?

Cholu_No creo que cualquiera pueda ser un healthy blogger, hay que ser consciente de lo que uno genera estando en una red social, y más cuando adquiere tantos seguidores. El daño que puede causar en una persona sólo por el hecho de mostrar una foto de cómo es su vida. Todo lo que uno ve en Instagram es un pedazo de la realidad de la vida de cada uno, es muy relativo, es muy subjetivo entonces mucha gente se abraza de esa imagen que venden y que realmente no es así, y por eso creo que de parte de la gente que comunica por ahí hace falta más conciencia para con el otro, ponerse en el lugar del otro. Para tomar el compromiso de influenciar a otra persona tenés que saber en dónde estás parado y la responsabilidad que tenés para con eso, ser consciente de lo que decís, de cómo lo decís y a quien se lo decís.

INFO_Podés seguir a María Chiara Balán en su Instagram @cholubalan y enterarte de los tips y las recetas saludables más ricas!